Chivas no solo reforzó su plantel con las incorporaciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, sino también con el regreso de Luis Rey, quien volvió al Guadalajara tras concluir su préstamo de un año con Puebla y formará parte del plantel para el Apertura 2026. Y apenas en sus primeros días de pretemporada dejó claro que vuelve con la mejor actitud y decidido a ganarse un lugar bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Luis Rey concentró con la Selección Mexicana

A través de una entrevista publicada por las redes sociales del club, Luis Rey habló sobre sus primeros días de trabajo en esta nueva etapa con Chivas. El defensor rojiblanco aseguró que regresa siendo un futbolista mucho más maduro y con mayor experiencia, convencido de que el año que pasó en Puebla le permitió crecer tanto dentro como fuera de la cancha y llegar mejor preparado para competir por un puesto.

Uno de los aspectos que más destacó el propio futbolista fue que durante su paso por Puebla también tuvo minutos como mediocampista de contención, una posición que considera puede abrirle más puertas en el esquema de Gabriel Milito. La polivalencia se ha convertido en una de las características más valoradas por el entrenador argentino, por lo que Luis Rey confía en que esa capacidad para desempeñarse en distintas funciones le permita pelear por más oportunidades a lo largo del semestre.

Además, Luis Rey recordó que haber sido sparring de la Selección Mexicana previo al Mundial fue uno de los momentos más importantes de su carrera. El canterano confesó que incluso derramó algunas lágrimas cuando recibió la noticia, por lo que ahora buscará aprovechar cada oportunidad en Chivas para seguir creciendo y meterse de lleno en el proceso mundialista rumbo a 2030, dejando claro que su objetivo es exigirle minutos a Gabriel Milito con rendimiento dentro de la cancha.

Luis Rey ve una ventaja en jugar en la misma posición que jugó Gabriel Milito

Aunque todo apunta a que Luis Rey tendrá mayores posibilidades de jugar como mediocampista de contención que como defensa central, el futbolista considera que ser dirigido por Gabriel Milito representa una enorme ventaja. El técnico argentino fue uno de los mejores zagueros de su generación, por lo que el canterano aseguró que busca aprender al máximo de cada consejo e indicación para seguir desarrollándose y aportar cada vez más al primer equipo.