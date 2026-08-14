Chivas cerró su participación en la Leagues Cup con cuatro jugadores lesionados y, aunque Bryan González es quien parece tener la lesión más grave, todavía existen dudas sobre la disponibilidad de José Castillo, Daniel Aguirre y Omar Govea para el partido contra Santos Laguna. La situación resulta especialmente preocupante porque dos de los tres centrales que habitualmente utiliza Gabriel Milito podrían estar fuera, obligando al estratega rojiblanco a buscar alternativas dentro de su plantel.

En el partido contra Seattle Sounders vimos cómo Hugo Camberos, quien había tenido una participación mínima bajo el mando de Gabriel Milito, disputó su mayor cantidad de minutos en el último año después de ingresar para cubrir la ausencia de Bryan González. Sin embargo, el canterano no es el único futbolista que podría recibir una oportunidad como consecuencia de las lesiones que afectan al Guadalajara.

Luis Rey ha destacado en los pocos minutos que ha tenido.

Luis Rey también podría convertirse en una opción para Gabriel Milito ante las posibles bajas de los defensas centrales. El futbolista ya demostró que puede desempeñarse en esa zona durante el partido del miércoles frente a Seattle Sounders, encuentro en el que tuvo una actuación destacada y terminó incluso entre los jugadores más importantes del Guadalajara.

Y es que cabe recordar que Rey fue el encargado de marcar el gol que significó el empate momentáneo ante el conjunto de la MLS, aprovechando una de las oportunidades que tuvo durante el encuentro. Esta actuación podría ayudarlo a convencer al estratega rojiblanco de darle una oportunidad como titular contra Santos Laguna, especialmente si en Chivas deciden darle una semana más de recuperación a los centrales que habitualmente forman parte del once inicial.

Por lo pronto, solamente queda esperar al sábado para conocer qué jugadores viajarán a Torreón para enfrentar a Santos Laguna y, posteriormente, esperar hasta el domingo para conocer la alineación titular. Será entonces cuando podamos saber si, ante las lamentables bajas por lesión, Luis Rey y Hugo Camberos tienen finalmente la oportunidad de conseguir su primera titularidad bajo el mando de Gabriel Milito.

Luis Rey puede jugar en dos posiciones y tiene varias opciones para tener minutos de juego

Además, Luis Rey tiene una ventaja importante para competir por minutos en Chivas: puede desempeñarse tanto como defensa central como en la posición de pivote. Por ello, incluso cuando José Castillo y Daniel Aguirre estén recuperados y disponibles juntos, una buena actuación del canterano podría abrirle otra puerta para permanecer en el terreno de juego. Rey también puede competir por minutos en el mediocampo defensivo con Fernando González, por lo que su futuro inmediato no depende exclusivamente de que haya una baja en la línea defensiva.