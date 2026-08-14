Hugo Camberos se ha convertido en uno de los grandes temas de debate alrededor de Chivas, especialmente por la diferencia entre la actividad que tenía antes de la llegada de Gabriel Milito y las pocas oportunidades que ha recibido desde entonces. El canterano rojiblanco ya había demostrado su talento con minutos importantes, pero con el estratega argentino sus participaciones han sido mucho más limitadas.

Aunque fue consecuencia de una lamentable lesión de Bryan González, esta situación cambió el miércoles pasado contra Seattle Sounders. Camberos ingresó al terreno de juego apenas al minuto 26 y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más peligrosos del Guadalajara, generando varias oportunidades en el área rival y quedándose muy cerca de marcar en más de una ocasión.

Hugo Camberos se ha convertiro en un referente del TRI Sub-20

Sin embargo, los 64 minutos que disputó frente al conjunto estadounidense también sirvieron para romper un triste “récord” que mantenía desde la llegada de Gabriel Milito. Por primera vez desde que el argentino tomó el banquillo de Chivas, Hugo Camberos jugó más de 45 minutos en un mismo partido, una situación que refleja las pocas oportunidades que había tenido el joven futbolista para demostrar su capacidad durante un encuentro completo.

Hasta antes de este partido, Camberos promediaba apenas 21 minutos por aparición con Chivas, disputando solamente alrededor del 10% de los minutos posibles, sin contar aquellos encuentros en los que no estuvo disponible debido a sus convocatorias con la Selección Mexicana Sub-20. Por primera vez bajo las órdenes de Milito, el canterano pudo permanecer en el campo durante la mayor parte de un partido y aprovechó la oportunidad para mostrar todo su talento.

De hecho, solamente en dos ocasiones anteriores Hugo Camberos había disputado un segundo tiempo completo: contra Santos Laguna en el Apertura 2025 y frente a Toluca en el Clausura 2026. Fuera de esos encuentros, sus participaciones han sido todavía más breves, como ocurrió contra Xolos, donde solamente jugó siete minutos; ante Pachuca, con cinco minutos; o frente a Mazatlán en el Apertura 2025, cuando apenas tuvo un minuto sobre el terreno de juego.

Camberos se ha perdido también varios partidos por la Selección Mexicana Sub-20

Además, hay otro factor que ha complicado todavía más que Hugo Camberos pueda ganarse un lugar con Gabriel Milito. Durante el último año, el canterano rojiblanco se ha perdido nueve partidos en los que no estuvo disponible para el primer equipo debido a sus compromisos con la Selección Mexicana Sub-20. Sus convocatorias le han permitido consolidarse como una de las grandes figuras de su generación, aunque al mismo tiempo han reducido las oportunidades que ha tenido para competir regularmente por un puesto en Chivas.