La baja de Bryan González es muy dolorosa por varias razones, entre ellas que no tiene un sustituto natural.

Bryan González sufrió una fuerte lesión durante el partido contra Seattle Sounders, misma que, a falta del diagnóstico oficial por parte de Chivas, parece ser de consideración y podría mantenerlo fuera de las canchas durante varias semanas. Por lo tanto, Gabriel Milito tendrá que comenzar a buscar entre las opciones de su plantilla para cubrir una posición que podría quedar desprotegida durante buena parte del Apertura 2026.

Y es que lo complicado de que haya sido precisamente el Cotorro quien se lesionara es que es el único jugador de Chivas que no cuenta con un suplente natural, pues es el único carrilero por izquierda del plantel. Ante esta situación, el estratega rojiblanco tendrá que adaptar a alguno de sus futbolistas a esa posición, con tres principales candidatos para ocupar el puesto de Bryan González.

La primera opción es precisamente Hugo Camberos, quien ocupó esa posición durante el partido contra Seattle Sounders. El canterano rojiblanco ha tenido dificultades para encontrar minutos debido a que su posición natural como extremo no encaja completamente en el sistema de Gabriel Milito. Sin embargo, en más de una ocasión, incluyendo el encuentro de este miércoles, ha demostrado que puede desempeñarse como carrilero y aportar mucho en la fase ofensiva.

Hugo Camberos está en excelente nivel.

El problema con Camberos es que su vocación ofensiva es mucho más evidente que su capacidad defensiva. Por ello, si Gabriel Milito busca una alternativa con mayor equilibrio o enfocada principalmente en defender, el candidato podría ser Miguel Gómez. El futbolista rojiblanco ya ocupó esa posición contra Dallas FC, cuando Bryan González tuvo que jugar como central ante la ausencia de José Castillo, por lo que no se puede descartar que el técnico vuelva a confiar en él como carrilero izquierdo.

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Finalmente aparece Jonathan Pérez como otra alternativa para cubrir la baja del Cotorro. Su situación es similar a la de Camberos, pues aunque ha desarrollado prácticamente toda su carrera como extremo por derecha, las oportunidades que Gabriel Milito le ha dado han sido principalmente como carrilero por izquierda. Sin embargo, Jonny ha tenido muy pocos minutos desde su llegada a Chivas el torneo pasado, por lo que todo parece indicar que todavía no se ha ganado completamente la confianza del estratega argentino.

José Castillo, otra opción que no luce descabellada, aunque es poco probable

Existe una cuarta alternativa que luce menos probable, pero que tampoco puede descartarse: José Castillo podría ser adaptado como carrilero por izquierda. A lo largo de su carrera, el defensor ha jugado prácticamente en todas las posiciones de la línea defensiva, tanto como lateral como central por cualquiera de las dos bandas. Por ello, aunque su perfil sería mucho más defensivo que el de Camberos o Jonathan Pérez, Gabriel Milito podría recurrir a él en caso de necesitar mayor solidez atrás, con Diego Campillo ocupando su lugar como central por izquierda.