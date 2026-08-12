Las Chivas de Gabriel Milito acaban de fracasar en la Leagues Cup 2026. Tras lo sucedido en Estados Unidos, el técnico argentino sabe muy bien que el próximo domingo solo sirve ganar para calmar las aguas y pensar solamente en el Apertura 2026.

Lo vivido la última semana en Estados Unidos sin duda fue un rotundo fracaso para Gabriel Milito debido a que se llegó a la última jornada de la Leagues Cup 2026 sin oportunidad de pelear por un lugar en los Cuartos de Final. A pesar de la victoria ante Seattle Sounders, el técnico argentino necesita que Chivas gane sin sufrir ante Santos Laguna para demostrarle a la directiva y a la afición que son candidatos a quedarse con el Apertura 2026.

Desde que comenzó el Apertura 2026 en más de una ocasión se ha señalado que el Rebaño Sagrado necesita revalidar lo trabajado en el último año con un título. El certamen binacional era la antesala ideal para alcanzar la trece, pero se dejó escapar porque el entrenador argentino decidió experimentar ante un FC Dallas que con poco logró llevarse tres puntos en San José.

A pesar de los errores de Gabriel Milito y el mal momento que viven Armando González, Luis Romo y Fernando González, Chivas mantiene la misma idea de juego que le sirvió para llegar a la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026 a pesar de tener cinco bajas por la Selección Mexicana. Sin embargo, es necesario que la pelota vuelva a entrar en la portería rival y que Raúl Rangel se vaya con su meta en cero.

Gabriel Milito afirmó que Chivas está bien porque juega como lo hizo en el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

El próximo domingo, el Guadalajara visitará a Santos Laguna, uno de los equipos más débiles de la Liga MX. El objetivo del Rebaño Sagrado es claro: ganar con claridad ante los Guerreros para calmar a la afición y reafirmar que son candidatos a llevarse el título. La buena noticia para el timonel rojiblanco es que su equipo no perdió su idea de juego y saben muy bien cómo quieren superar a sus rivales.

Encuesta ¿Qué crees que Chivas debe hacer con Gabriel Milito si pierde con Santos Laguna? ¿Qué crees que Chivas debe hacer con Gabriel Milito si pierde con Santos Laguna? Sí, es lo mejor en los último tres años. No. Milito no le encuentra la vuelta al equipo. La directiva debe cumplir con los dos años de contrato de Milito. Ya votaron 3 hinchas

Gabriel Milito no debe dudar con Romo, Hormiga y Oso González

Por otro lado, en este inicio de la temporada 2025-2026 es claro que Armando González, Fernando González y Luis Romo están bajos de su nivel. La Hormiga está nerviosa porque no anota desde la jornada 13 del Clausura 2026, el capitán desperdició su penal ante LAFC y frente a FC Dallas estaba desconcentrado y el Oso falló al momento de defender, como ante Toluca y Puebla, mientras que es claro que no tiene el buen pie para asociarse en el ataque.

Si en algo se ha destacado Gabriel Milito en su primer año como entrenador de Chivas es siempre poner a los jugadores que mejor están para lo que él busca en su equipo. Es momento de no dudar y, de ser necesario, sacar a los hombres que cumplieron para darle la oportunidad a futbolistas que mantienen su nivel, como Diego Campillo, y otros que esperan detrás de los titulares como Samir Inda y Ángel Sepúlveda.