El referente de las Águilas se volcó contra los detractores del entrenador del Guadalajara, asegurando que sería un grave error en el club rojiblanco el dejar ir al sudamericano.

La falta de triunfos está comenzando a desesperar a muchos aficionados de Chivas e inclusive, a algunos especialistas, por lo que poco a poco la presión se está incrementando sobre Gabriel Milito; sin embargo, hay gente que sigue apoyando el proyecto rojiblanco.

Sin embargo, algo curioso en esta ocasión es que un exjugador vinculado históricamente con el América, Cecilio de los Santos, aseguró que sería “una estupidez” el quitar del banquillo del Guadalajara al entrenador argentino, debido a todo lo que ha construido en este año de trabajo en el redil.

“De parte mía, sería una estupidez que cambies el proyecto. ¿A ver qué le vas a dar? ¿Qué es lo que va a venir nuevo? Qué vas a traer nuevo y le vas a cambiar a esto que me parece que está bien. ¿Le falta gol? Sí. Hay que dejarlo como está”, declaró el exjugador azulcrema en Fox Deportes.

La contundencia, el principal problema de Chivas

El Guadalajara ha demostrado ser el mismo equipo agresivo y poderoso con el balón, borrando a los adversarios que ha enfrentado durante este semestre; sin embargo, pese a que siguen generando muchas ocasiones de peligro en la portería de los adversarios, no han podido reflejarse en el marcador.

Durante este semestre han disputado cinco partidos, tres de Liga MX y dos de Leagues Cup, hasta el momento de la redacción de esta nota, en donde los rojiblancos solamente han anotado tres goles en cinco encuentros, los tres obra de Roberto Alvarado.

Encuesta ¿Chivas debería pensar en sustituir a Gabriel Milito del banquillo? ¿Chivas debería pensar en sustituir a Gabriel Milito del banquillo? Sí No Ya votaron 2 hinchas

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.