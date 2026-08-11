El exDirector Deportivo del Guadalajara lanzó un fuerte comentario para los juveniles que brillaron con el Tricolor Sub 20, por lo que puso a Armando González como ejemplo.

Chivas se sigue consolidando como el club que mejor trabaja en fuerzas básicas de todo México, ya que se mantiene como la base de todos los combinados nacionales en todas las categorías; sin embargo, eso no significa que esos jugadores serán exitosos en Primera División.

Es por eso que tras la brillante actuación de algunos canteranos del Guadalajara en el Premundial de Concacaf como Hugo Camberos, Samir Inda y Santiago Sandoval, la esperanza de mucha gente está puesta en estos tres futbolistas juveniles, por lo que el exdirector deportivo rojiblanco, Francisco Gabriel de Anda, lanzó un veredicto contundente sobre estos juveniles

El también exfutbolista profesional sentenció que a estos juveniles de nada les servirá el haber brillado en la competencia por el pase al Mundial de la categoría y a los Juegos Olímpicos si no demuestran temperamento con el chiverío, poniendo de ejemplo a Armando González, que de ser una promesa se convirtió en una realidad en el futbol mexicano.

“Nos quejamos de que hay un montón de extranjeros. ¿Por qué nos quejamos? Porque no dan cabida a los mexicanos. Hay mexicanos que van a surgir y estamos viendo que sí, pero los chavos de a Sub 20 de Chivas tienen que dar un salto de calidad. No basta con ser los mejores de la Sub 20, tienen que dar un salto de calidad como sí lo ha dado la Hormiga“, explicó el exdirectivo rojiblanco en ESPN.

¿Por qué pone Paco Gabriel de Anda pone de ejemplo a la Hormiga?

Armando González comenzó su carrera en el Clausura 2024 bajo la tutela de Fernando Gago, en donde tuvo poca actividad, para posteriormente, irse ganando más oportunidades conforme fue demostrando constancia y su talento, explotando su mejor versión futbolística con Gabriel Milito en el banquillo.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026?

El tercer y último partido de la primera fase de la Leagues Cup 2026 para el Guadalajara será el próximo miércoles 12 de agosto en la cancha del Lumen Field cuando visiten al Seattle Sounders, actual campeón de esta competencia, en un duelo que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.