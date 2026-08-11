Este exjugador del Guadalajara toma con calma el mal momento que vive el conjunto rojiblanco debido a las formas de jugar que sigue demostrando partido a partido.

Chivas ha caído en un bache futbolístico y sobre todo, de resultados en este segundo semestre del 2026, en donde se le ha complicado el ir consiguiendo victorias dentro de la Liga MX e inclusive, en la Leagues Cup 2026, por lo que muchos especialistas y aficionados están reventando a Gabriel Milito por los malos resultados.

Sin embargo, el exjugador del Rebaño, Israel López, toma con mesura los malos resultados obtenidos por el conjunto del Guadalajara en este arranque del Apertura 2026 y en la competencia contra la MLS, debido a que los tapatíos siguen desplegando un gran futbol que los hace dominar a sus adversarios.

“Tiene que trabajar ciertas cosas. ¿Han visto los partidos del Guadalajara? No juega nada mal. Lleva cierta inercia de lo que habían hecho anteriormente, nada más es ajustar ciertas cosas”, explicó el exmediocampista rojiblanco en la cadena Fox.

¿Por qué se dice que Chivas está en crisis?

Durante este semestre, es decir, tomando en cuenta los tres partidos que ha disputado el Guadalajara en la Liga MX y los dos compromisos de la Leagues Cup, la escuadra rojiblanca solamente ha ganado un partido, empatado dos y perdido dos, por lo que no se percibe como el equipo avasallador de hace unos meses.

Sin embargo, el problema principal de este Rebaño es la falta de contundencia, ya que siguen generando muchas ocasiones de peligro en la portería rival, pero los atacantes no han estado finos para retratarse en la pizarra, lo que les ha impedido el obtener ventajas que les acerquen al triunfo.

¿Por qué salió Israel López de Chivas?

El apodado Toshiro reveló que vivió un gran año con el Guadalajara en donde soñaba quedarse en la escuadra rojiblanca; sin embargo, su fichaje se suscitó durante el cambio de administración tras la compra de Jorge Vergara, por lo que se decidió no hacer válida la opción de compra por el mediocampista que le pertenecía a los Pumas.

“Ese año no nos fue mal, en lo personal me fue muy bien. Estaba seguro de que Guadalajara iba a hacer la compra definitiva, pero me tocó el cambio de directiva. Estaban los Martínez Garza y estaba entrando Jorge Vergara y al final se decidió que no me quedaba.

“Tuve la fortuna de portar cuatro de los equipos grandes, pero impresionante lo de Chivas. Ese equipo tiene un récord de partidos que no perdíamos, teníamos 13 o 14 que no perdíamos”, recordó López en entrevista con Yosgart Gutiérrez en el 2024.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026?

El tercer y último partido de la primera fase de la Leagues Cup 2026 para el Guadalajara será el próximo miércoles 12 de agosto en la cancha del Lumen Field cuando visiten al Seattle Sounders, actual campeón de esta competencia, en un duelo que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.