El entrenador habló del compromiso y la obligación que tenía de ganar el partido pese a que ya estaban eliminados, por respeto al escudo del Guadalajara.

Chivas ha registrado muchas dificultades para poder anotar goles en este segundo semestre del 2026, en donde dependían exclusivamente de Roberto Alvarado; sin embargo, tras la victoria obtenida en la Leagues Cup frente al Seattle Sounders, el entrenador Gabriel Milito demostró un semblante más optimista.

El entrenador del Guadalajara aseguró que durante el partido contra la escuadra de la MLS sintió que la portería se mantendría cerrada nuevamente; sin embargo, las anotaciones de Luis Rey y de Santiago Sandoval fueron determinantes para darle la vuelta al marcador.

Es por eso que el timonel argentino demostró su optimismo acerca de que la sequía goleadora que ha estado golpeando al chiverío ya esté erradicada por completo y que el buen nivel que presume su equipo comience a traer consigo más y más victorias como sucedió en el torneo anterior.

“Es verdad que de cara al gol hoy encontramos esos dos goles, pero también es verdad que erramos muchos goles (…) Daba la sensación de que otra vez teníamos el arco cerrado y por suerte pudimos meter dos goles y espero que en el futuro, que esto ya sea una cuestión definitiva. Y al buen juego que el equipo realiza, nos acompañen los resultados y los resultados los consigues anotando goles, no solo jugando bien”, declaró el sudamericano en conferencia de prensa.

Gabriel Milito exige respeto al escudo de Chivas

Gabriel Milito fue cuestionado sobre la razón por la que el Guadalajara jugó con seriedad el compromiso contra Seattle Sounders pese a que ya estaban eliminados de la Leagues Cup 2026 desde antes de que arrancara el partido, en donde el argentino expresó que se debe respetar el escudo del chiverío en cualquier circunstancia.

“Es nuestra responsabilidad. Es una forma de sentir, segundo porque representamos a un club al que gay que representar con mucha dignidad y mucho profesionalismo. Más allá de no tener posibilidades de avanzar, aún ganando, el escudo hay que ponerlo lo más arriba posible y hay que representarlo como corresponde. Con mucho profesionalismo y mucha seriedad”, concluyó.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.