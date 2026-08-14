Bryan González sufrió una lesión que encendió las alarmas en Chivas durante el partido contra Seattle Sounders, pues tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y entre lágrimas. A falta de un diagnóstico oficial por parte del Guadalajara, los primeros reportes apuntan a un desgarro muscular que podría mantenerlo fuera de actividad entre seis y ocho semanas, representando un duro golpe tanto para el jugador como para el equipo.

Sin embargo, todo parece indicar que el Cotorro está dispuesto a afrontar de la mejor manera posible el proceso de recuperación. Un video que mostró su llegada a Guadalajara después de permanecer varias semanas en Estados Unidos por la Leagues Cup dejó una muestra de ello, pues a pesar del complicado momento que atraviesa, no dudó en acercarse a los aficionados que se encontraban en el aeropuerto y regalarles fotografías.

Además, hubo un detalle que llamó especialmente la atención en las imágenes: Bryan parece caminar con normalidad pese a la lesión que sufrió ante Seattle Sounders, algo que podría interpretarse como una señal positiva sobre su estado físico. Aunque todavía necesitará tiempo para recuperarse completamente y posteriormente retomar su ritmo futbolístico, esta situación podría aumentar las esperanzas de que regrese dentro del menor tiempo estimado, lo que sería una excelente noticia para Gabriel Milito y todo el Guadalajara.

En el escenario más complicado, con una recuperación de ocho semanas, González podría perderse prácticamente la mitad de la fase regular del Apertura 2026 y regresar hasta alrededor de la Jornada 11. Sin embargo, si su evolución es favorable y consigue recuperarse en el menor tiempo posible, el Cotorro incluso podría estar de vuelta para el Clásico Nacional del 19 de septiembre, correspondiente a la Jornada 9, aunque todo dependerá del diagnóstico definitivo y de su evolución.

Por ahora, solo queda esperar. Tras su regreso a Guadalajara, González deberá someterse a los estudios correspondientes para conocer la verdadera magnitud de su lesión. En Chivas saben que no existe ninguna razón para apresurar su regreso, especialmente tratándose de uno de los jugadores más importantes del plantel. El objetivo será que vuelva únicamente cuando esté completamente recuperado y sin riesgo de sufrir una recaída, por lo que tendrá que esperar hasta recibir el alta médica del cuerpo médico rojiblanco.

Bryan González, el jugador con más minutos de juego desde la llegada de Gabriel Milito

La importancia de Bryan González para Gabriel Milito queda todavía más clara al revisar sus números desde la llegada del estratega argentino. El Cotorro es el jugador que más minutos ha disputado con Chivas durante este periodo, por encima de futbolistas como Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado. Su regularidad y capacidad para cumplir como carrilero por izquierda lo convirtieron en una pieza prácticamente inamovible, por lo que su ausencia obligará al técnico rojiblanco a encontrar una solución para cubrir una posición que no tiene un sustituto natural.