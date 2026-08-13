Surgió un reporte con el panorama de tres de los cuatro lesionados que registró el Guadalajara en la Leagues Cup, en donde solo uno tendría muchas posibilidades de reaparecer el fin de semana.

La Leagues Cup 2026 se convirtió en una pesadilla para Chivas, no solamente por los malos resultados y la prematura eliminación de la competencia, sino que también por la ola de lesiones que registró el plantel encabezado por Gabriel Milito, en donde solamente uno sería el que podría reaparecer contra Santos Laguna.

Durante la semana y media que duró la competencia entre los clubes de la Liga MX y la MLS, el Guadalajara sufrió las bajas de Daniel Aguirre, José Castillo, Omar Govea y Bryan González, por lo que el entrenador argentino deberá echar mano de todo su personal para salir de este momento complicado.

Es por eso que el comunicador de As México, César Huerta, reveló que Omar Govea sería el futbolista con más posibilidades de reaparecer contra Santos Laguna el próximo fin de semana en el partido de la jornada 4 del Apertura 2026 debido a que su lesión solamente habría sido un golpe, mientras que la del resto de los compañeros, apuntaría a ser muscular.

“Dice la gente que está enterada del Guadalajara y que ya volvieron a la Perla Tapatía, dicen que Omar Govea alguna opción tiene, porque lo de él era algo del tobillo. Una molestia o un golpe. Estuvo en duda hasta la última hora para el partido con Seattle Sounders y se prefirió no arriesgar, calculando que dándole este descanso, podía estar en buenas condiciones para el domingo.

“José Castillo y Daniel Aguirre formaron parte del equipo en el primer partido. Para el segundo ya no estuvieron y se avisó que Castillo no estaba y de última, tampoco Daniel Aguirre estuvo y repitieron la ausencia. En ningún momento, el Guadalajara informó qué tenían. Si tienen una molestia muscular, es muy probable que no puedan estar el domingo, pero no se sabe y ese es el gran tema”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.