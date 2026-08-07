Chivas recibió una mala noticia después del empate frente al LAFC en su debut dentro de la Leagues Cup. José Castillo no pudo terminar el encuentro y tuvo que abandonar el terreno de juego durante el segundo tiempo debido a una molestia física, una situación que encendió las alarmas en el Guadalajara, pues se trata de uno de los defensores que mayor solidez le aporta al esquema de Gabriel Milito y una pieza importante dentro de la línea de tres centrales.

En las horas posteriores al partido comenzaron a surgir reportes extraoficiales que señalaban que Castillo difícilmente estaría disponible para enfrentar al FC Dallas este sábado, principalmente por el escaso tiempo de recuperación entre ambos compromisos. Sin embargo, fue el propio Gabriel Milito quien terminó despejando todas las dudas durante la conferencia de prensa previa al segundo encuentro de la Leagues Cup.

José Castillo se lesionó en el LAFC vs Chivas.

El entrenador argentino confirmó lo que buena parte de la afición temía. José Castillo presenta una molestia muscular que lo deja completamente descartado para el duelo frente al conjunto texano, por lo que el cuerpo técnico se verá obligado a realizar modificaciones en la defensa para mantener el equilibrio que ha mostrado el equipo en este inicio de semestre.

“Castillo no va a estar. Lamentablemente no va a poder participar en este partido (vs Dallas FC), quizá tampoco en el tercero. El resto están todos disponibles”, explicó el DT rojiblanco en conferencia de prensa.

Además, Milito dejó claro que será necesario seguir muy de cerca la evolución del defensor rojiblanco. Aunque todavía no existe una fecha definitiva para su regreso, también existe la posibilidad de que se pierda el compromiso frente al Seattle Sounders, por lo que su recuperación será evaluada en los próximos días. Si no logra estar listo, todo apunta a que podría reaparecer hasta la Jornada 4 de la Liga MX, cuando Chivas reciba a Santos Laguna.

Ante este panorama, todo indica que Diego Campillo ocupará el lugar de José Castillo en el once inicial. El canterano ya desempeñó esa función en la Jornada 1 frente al Toluca y ahora volvería a integrar la línea defensiva junto a Luis Romo y Daniel Aguirre, una decisión que prácticamente descarta nuevas modificaciones importantes en esa zona del campo para el compromiso contra el FC Dallas.

Diego Campillo volverá a la titularidad y buscará ganarse el lugar con Gabriel Milito

La ausencia de José Castillo también representa una oportunidad importante para Diego Campillo. A pesar de haber demostrado su calidad cada vez que ha tenido minutos, le ha costado consolidarse como titular con Gabriel Milito. Habitualmente ha ocupado la posición de líbero cuando Luis Romo no ha estado disponible y, además, perdió el puesto como central por derecha frente a Daniel Aguirre tras una lesión en el pie. Ahora tendrá una nueva oportunidad para convencer al cuerpo técnico de que merece recuperar un lugar fijo dentro del once rojiblanco.