El defensor del Guadalajara habría sufrido una lesión muscular que le impediría participar en los próximos partidos de la competencia contra los clubes de la MLS.

El partido entre Chivas contra Los Angeles FC no solamente dejó el mal sabor de boca por el empate y la derrota en tanda de penaltis tras la falla de Luis Romo, sino que también habría golpeado al plantel rojiblanco debido a que José Castillo habría sufrido una lesión muscular que le impediría continuar en la Leagues Cup 2026.

El partido entre la escuadra tapatía y la angelina llevó al límite a los futbolistas de ambas instituciones, en donde el zaguero rojiblanco habría presentado una dolencia muscular, misma que le obligó a pedir el cambio para poder ser atendido fuera del terreno de juego, en donde se despediría de los duelos contra FC Dallas y Seattle Sounders.

“Malas noticias en el Guadalajara. En el partido que empatan en tiempo regular 1 a 1 contra LAFC, José Castillo salió lesionado y parecía de consideración por que él mismo fue quien solicitó su cambio. En el Guadalajara están en el entendido de que en el próximo partido no va a ver actividad y lo que nos decían a TV Azteca Jalisco, tampoco en el último partido de esta primera ronda.

“Lesión de José Castillo y a esperar a que evolucione de este problema muscular y que ante Santos, cuando regresen para la fecha 4 de este Apertura 2026, ya esté en condiciones de jugar”, explicó el comunicador Alejandro Ramírez.

¿Quién reemplazaría a José Castillo en la línea defensiva de Chivas?

La realidad es que Gabriel Milito tiene varias opciones para suplir al zaguero que ha venido jugando como central por izquierda; sin embargo, todo parece apuntar a que será Diego Campillo el futbolista encargado de cubrir esa zona del campo, ya que es un hombre de toda la confianza del entrenador argentino y que ya ha jugado en esa posición.

Las opciones para jugar como central por izquierda son:

Diego Campillo

Miguel Tapias

Ángel Chávez

Luis Rey

Bryan González

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Dallas?

El segundo partido del Guadalajara en la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto en la cancha del PayPal Park de San José, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.