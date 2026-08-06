El partido entre Chivas contra Los Angeles FC no solamente dejó el mal sabor de boca por el empate y la derrota en tanda de penaltis tras la falla de Luis Romo, sino que también habría golpeado al plantel rojiblanco debido a que José Castillo habría sufrido una lesión muscular que le impediría continuar en la Leagues Cup 2026.
El partido entre la escuadra tapatía y la angelina llevó al límite a los futbolistas de ambas instituciones, en donde el zaguero rojiblanco habría presentado una dolencia muscular, misma que le obligó a pedir el cambio para poder ser atendido fuera del terreno de juego, en donde se despediría de los duelos contra FC Dallas y Seattle Sounders.
“Malas noticias en el Guadalajara. En el partido que empatan en tiempo regular 1 a 1 contra LAFC, José Castillo salió lesionado y parecía de consideración por que él mismo fue quien solicitó su cambio. En el Guadalajara están en el entendido de que en el próximo partido no va a ver actividad y lo que nos decían a TV Azteca Jalisco, tampoco en el último partido de esta primera ronda.
“Lesión de José Castillo y a esperar a que evolucione de este problema muscular y que ante Santos, cuando regresen para la fecha 4 de este Apertura 2026, ya esté en condiciones de jugar”, explicó el comunicador Alejandro Ramírez.
¿Quién reemplazaría a José Castillo en la línea defensiva de Chivas?
La realidad es que Gabriel Milito tiene varias opciones para suplir al zaguero que ha venido jugando como central por izquierda; sin embargo, todo parece apuntar a que será Diego Campillo el futbolista encargado de cubrir esa zona del campo, ya que es un hombre de toda la confianza del entrenador argentino y que ya ha jugado en esa posición.
Las opciones para jugar como central por izquierda son:
- Diego Campillo
- Miguel Tapias
- Ángel Chávez
- Luis Rey
- Bryan González
¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Dallas?
El segundo partido del Guadalajara en la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto en la cancha del PayPal Park de San José, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.