El debut de Chivas en la Leagues Cup 2026 dejó un sabor mucho más amargo que dulce. Aunque el Guadalajara fue superior durante gran parte del encuentro frente al LAFC, el dominio no se reflejó en el marcador y el equipo terminó empatando en los 90 minutos. Posteriormente cayó en la tanda de penales, por lo que solo sumó un punto, un resultado que obliga al Rebaño Sagrado a reaccionar de inmediato si quiere mantenerse con aspiraciones en el torneo.

Ese panorama hace que los dos partidos restantes de la fase de grupos sean prácticamente finales para el equipo de Gabriel Milito. El formato de la competencia clasifica únicamente a los cuatro mejores clubes de la Liga MX y a los cuatro mejores de la MLS, por lo que Chivas, ubicado actualmente en la octava posición entre los equipos mexicanos, necesita vencer al FC Dallas para seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por un boleto a la siguiente ronda.

Gabriel Milito hará cambios en el próximo partido de Leagues Cup.

Sobre el papel, el FC Dallas parecía ser el rival más accesible de los tres. A diferencia del LAFC y del Seattle Sounders, el conjunto texano no disputará el encuentro en su propio estadio y, además, una de sus principales debilidades durante la temporada de la MLS ha sido precisamente su funcionamiento defensivo. Sin embargo, Gabriel Milito sorprendió al asegurar que este será el partido más complicado que tendrá Chivas en la fase de grupos de la Leagues Cup.

La explicación del técnico argentino no estuvo relacionada con el nivel del rival, sino con el calendario. Milito señaló que el Guadalajara solo tendrá tres días de recuperación entre el duelo ante el LAFC y el compromiso frente al FC Dallas, mientras que antes del debut contó con cinco días de descanso y posteriormente dispondrá de cuatro días para preparar el encuentro contra el Seattle Sounders. Para el estratega, ese reducido margen de recuperación convierte este compromiso en el más exigente desde el punto de vista físico.

Precisamente por esa carga de partidos, Gabriel Milito adelantó que realizará rotaciones en su alineación, aunque sin revelar nombres. La única baja confirmada es la de José Castillo, quien quedó descartado para este encuentro y permanece en duda para el duelo frente al Seattle Sounders. Además, no sería extraño que haya modificaciones en el mediocampo y el ataque, donde futbolistas como Brian Gutiérrez y Jordan Carrillo aparecen como opciones para refrescar al equipo.

Si Chivas pierde contra Dallas FC prácticamente se despediría de la Leagues Cup 2026

El margen de error para el Guadalajara es mínimo. Una derrota frente al FC Dallas dejaría al Rebaño Sagrado con apenas un punto y la posibilidad de llegar, como máximo, a cuatro unidades al finalizar la fase de grupos, una cifra que prácticamente lo dejaría sin opciones de clasificar a la siguiente ronda. Por ello, el compromiso de este sábado es una auténtica final para el equipo de Gabriel Milito, que necesita ganar para mantenerse con vida y llegar con posibilidades al último partido contra el Seattle Sounders.