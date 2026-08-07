Chivas ha mostrado un funcionamiento colectivo muy positivo en el arranque de la temporada 2026/2027, pero los resultados todavía no terminan de reflejar ese buen nivel dentro de la cancha. El Guadalajara suma actuaciones convincentes, aunque ha dejado escapar puntos importantes tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup, situación que ha provocado que un sector de la afición pida a Gabriel Milito hacer algunos ajustes en su alineación para encontrar la mejor versión del equipo y comenzar a convertir el buen futbol en victorias.

Gabriel Milito hará rotaciones contra Dallas FC.

El propio estratega rojiblanco adelantó que sí habrá rotaciones para el partido contra FC Dallas. En la conferencia de prensa posterior al empate frente al LAFC, Milito dejó claro que el calendario obliga a administrar cargas de trabajo debido al poco tiempo de recuperación entre encuentros. Tras esas declaraciones, la afición comenzó a señalar los nombres de los futbolistas que consideran deberían salir del once inicial.

El primer nombre que vuelve a aparecer es el de Fernando González. El Oso suele dividir opiniones entre los seguidores del Guadalajara y, aunque firmó un buen encuentro frente a Los Angeles FC, muchos consideran que es momento de darle más oportunidades a Luis Gabriel Rey, quien aprovechó los minutos que tuvo en la Leagues Cup para mostrar personalidad, además de convertir con seguridad su penal en la tanda, ganándose el respaldo de buena parte de la afición rojiblanca.

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El segundo cambio que más solicitan los aficionados es el de Luis Romo. El capitán del Rebaño fue señalado como uno de los principales responsables de perder el punto extra frente al LAFC tras fallar su penal con un estilo de cobro que muchos calificaron como displicente. A ello se suma que Diego Campillo ha respondido de gran manera cada vez que ocupa la posición de líbero, motivo por el que varios seguidores consideran que debería convertirse en el titular para el próximo compromiso.

Es muy poco probable que Gabriel Milito

No obstante, parece poco probable que Gabriel Milito modifique su alineación por esa razón. La lesión muscular de José Castillo obligaría al entrenador argentino a utilizar a Diego Campillo desde el inicio, pero todo apunta a que lo hará para cubrir esa baja en la defensa y no para reemplazar a Luis Romo, quien sigue siendo uno de los futbolistas de mayor confianza dentro del sistema del estratega rojiblanco.

Donde sí podría existir una rotación es en el mediocampo. Fernando González tiene posibilidades de comenzar el partido desde la banca, con opciones como Luis Gabriel Rey o incluso Brian Gutiérrez ocupando su lugar. Sin embargo, en caso de concretarse ese movimiento, todo indica que respondería más a la administración de cargas que a una pérdida de confianza, pues el Oso continúa siendo uno de los jugadores que Gabriel Milito más valora dentro de su proyecto y podría recuperar la titularidad en el siguiente encuentro.