Chivas vuelve a la acción este sábado 8 de agosto en la Leagues Cup 2026, enfrentando al FC Dallas en un partido que puede marcar su futuro en el torneo. Después del empate ante LAFC y la derrota en la tanda de penales, el Guadalajara necesita ganar para mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Mientras tanto, varios canteranos rojiblancos siguen brillando con la Selección Mexicana Sub-20 y llenando de orgullo a la afición.

Hugo Camberos volvió a ser el héroe de la noche y anotó el gol que da el boleto a Juegos Olímpicos

Hugo Camberos volvió a demostrar que es el gran referente ofensivo de la Selección Mexicana Sub-20. Después de haber encendido las alarmas al salir con molestias ante Panamá, el canterano de Chivas fue titular este viernes frente a Canadá y terminó convirtiéndose nuevamente en el héroe del Tricolor. En la recta final del partido, cuando México estaba completamente volcado al ataque en busca del gol del triunfo, Santiago Sandoval fue derribado dentro del área tras recibir un rodillazo, por lo que el árbitro decretó la pena máxima.

Camberos tomó el balón y no falló desde los once pasos. El atacante rojiblanco convirtió el penal que le dio el triunfo a México y llegó así a cinco goles en el Premundial Sub-20, consolidándose como uno de los grandes referentes de esta generación. Además, su anotación terminó siendo decisiva para conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos, confirmando el enorme momento que atraviesa el futbolista de Chivas.

Santiago Sandoval pudo jugar a pesar de su fractura en la mano y fue clave contra Canadá

Las buenas noticias para Chivas continuaron con Santiago Sandoval. El canterano se encuentra en condiciones para jugar y fue titular ante Canadá, aunque tuvo que utilizar un vendaje protector. Cabe recordar que Sandoval sufrió una fractura en un dedo de la mano derecha durante el partido contra Guatemala, lesión que lo obligó a abandonar temporalmente la concentración de México para ser operado. Después de algunos días de recuperación, volvió a las canchas y tuvo una participación importante en el triunfo que aseguró el pase a la final del Premundial y el boleto a los Juegos Olímpicos 2028.

Gabriel Milito dejó una última indirecta para River Plate o cualquier equipo que lo busque mientras está con Chivas

Gabriel Milito también volvió a dejar claro que su presente está completamente ligado a Chivas. En la conferencia de prensa previa al partido contra FC Dallas por la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, el estratega rojiblanco fue cuestionado sobre lo que significa volver a dirigir en esta competencia, pero aprovechó para destacar lo feliz que se encuentra en el Guadalajara. El argentino aseguró que está muy contento de formar parte del club y que, conforme pasa el tiempo, se siente todavía más feliz y representado por el equipo y sus jugadores, una declaración que vuelve a alimentar la confianza de la afición ante los rumores que lo han colocado en el radar de River Plate.

Gabriel Milito confirmó la baja de José Castillo para enfrentar a Dallas FC y muy probablemente contra Seattle Sounders

Finalmente, Gabriel Milito confirmó una baja importante para el partido de este sábado. José Castillo no estará disponible para enfrentar al FC Dallas debido a la molestia muscular que sufrió durante el encuentro contra LAFC, por lo que el técnico argentino tendrá que modificar su línea defensiva. Además, Milito dejó abierta la posibilidad de que el defensor tampoco pueda jugar contra Seattle Sounders, por lo que su regreso podría darse hasta la Jornada 4 del Apertura 2026 frente a Santos Laguna, dependiendo de cómo evolucione durante los próximos días.