El entrenador del Guadalajara fue sutil, pero mandó un mensaje a todo el mundo en donde habló abiertamente de cómo se siente de ser el entrenador del Rebaño Sagrado.

Gabriel Milito se ha convertido en uno de los mejores entrenadores de toda la Liga MX gracias al rendimiento que ha alcanzado Chivas bajo su tutela, por lo que se le ha relacionado con varios clubes de Argentina desde hace varios meses; sin embargo, el director técnico habló abiertamente de cómo se siente de estar en el banquillo rojiblanco.

En la conferencia de prensa previa al partido contra Dallas por la jornada 2 de la Leagues Cup 2026, el Mariscal fue cuestionado sobre el volver a dirigir esta competencia, en donde el sudamericano aprovechó para dejar muy en claro que está feliz de formar parte del Guadalajara.

“Yo estoy muy contento, muy feliz en Chivas. Y cuanto más pasa el tiempo, más feliz me siento y más representado me siento por el equipo, por los jugadores. Así que esperemos que esta Leagues Cup sea una buena aventura para nosotros.

“Para que eso suceda, sabemos que tenemos que ganar para llegar al último partido con claras opciones de ganar y clasificar. Yo feliz de poder repetir en este campeonato, porque estoy realmente feliz de pertenecer a Chivas. Una cosa va junto a la otra“, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

¿Cuánto le resta de contrato a Gabriel Milito con Chivas?

El entrenador argentino firmó contrato en el verano del 2025 con el Guadalajara, un acuerdo que sería por los siguientes dos años, por lo que en este momento está ingresando a su segundo año de contrato, por lo que las negociaciones de renovación deberán acordarse a la brevedad para evitar que surja cualquier posibilidad de que salga el sudamericano.

Actualmente, existen versiones encontradas, ya que Chema Garrido aseguró que no tiene conocimiento de que ya hayan entablado algún tipo de conversación para extender el vínculo contractual entre ambas partes, mientras que otros comunicadores como Jesús Bernal o César Huerta aseguran que el deseo dela directiva rojiblanca es retener a Milito.