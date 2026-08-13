El exentrenador que resultó campeón con el Guadalajara, recordó cuando fue eliminado de una Copa Libertadores, en donde lanzó insultos a los jugadores de las Súper Chivas.

Chivas decepcionó a millones de aficionados después de no poder avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 pese a que en la institución lo afrontaron con seriedad, por lo que el exentrenador del Rebaño, Ricardo Ferretti, explotó por esa situación.

El Tuca recordó que dirigió al Guadalajara, en donde no podían dejar mal parada a la institución, por lo que reveló que cuando recién asumió las riendas del chiverío fueron eliminados de la Copa Libertadores, por lo que a sus ‘Súper Chivas’ les dijo que eran “una vergüenza”.

“¿En dónde está la historia, la dignidad y el respeto de una institución grande? (…) Yo representé a esta institución y la primera competencia que tuvimos fue la Copa Libertadores y quedamos eliminados.

“Aun así le dije a mis jugadores como Claudio Suárez, Alberto Coyote, Ramón Ramírez y todos: ‘son una vergüenza’. También tengo el corazón chiva. A lo mejor no estoy para campeón, pero no para quedar eliminado así”, dijo el entrenador brasileño en ESPN.

¿Por qué Tuca Ferretti es considerado una leyenda de Chivas?

El entrenador brasileño llegó al Guadalajara para el Invierno 96, transformando rápidamente a esa plantilla de las Súper Chivas en un protagonista de la Liga MX, consiguiendo imponer récord de puntos que estaba vigente hasta la llegada de Gabriel Milito, además llegó a dos Finales, en donde ganó la del Verano 97 sobre Toros Neza, aunque perdió la de 1998 contra Necaxa.

Los resultados de Chivas en la Leagues Cup 2026