Chivas se prepara para jugar el Apertura 2026 y la Leagues Cup sin Gilberto Sepúlveda. Por esta razón hay cinco jugadores que pedirán una oportunidad para reemplazarlo en el primer equipo.

Todo indica que en las próximas horas Chivas hará oficial la salida de Gilberto Sepúlveda a FC Juárez. Ante la salida del Tiba del Guadalajara, hay cinco jugadores de fuerzas básicas que levantarán la mano para pedir una oportunidad en el próximo semestre con el Rebaño Sagrado.

Con la llegada del técnico argentino al equipo de la Perla Tapatía hubo un cambio radical en la plantilla porque para jugar con su estilo de juego no alcanza con meter goles y defender bien, sino que hay que tratar bien la pelota. No es casualidad que desde el portero y la defensa se destaque por tener futbolistas que tienen un guante en su pie para realizar buenos cambios de frente. Salvo el Oso González, todos los jugadores en la defensiva tienen un buen juego de pies.

Con este estilo de juego no es casualidad que Gilberto Sepúlveda, el mejor canterano de pago de la plantilla, haya decidido salir a FC Juárez. Gabriel Milito utilizaba al Tiba cuando era momento de resistir y había que meter torres que frenen a jugadores de calidad en la altura. No hay que olvidarse los enormes once minutos que jugó en la vuelta contra Tigres para frenar a André-Pierre Gignac en el Estadio Akron.

Sepúlveda sale de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Ante la salida del defensa formado en Verde Valle hay cinco jugadores de las fuerzas básicas que levantan la mano para tener una oportunidad en el primer equipo. A Luis Rey, quien regresó de su préstamo a Puebla, hay que sumar a Yohan Orozco, Carlo Hernández y Ángel Chávez. Los cuatro formaron parte de la pretemporada de Gabriel Milito. Quien no lo hizo, pero va a ser seguido de cerca es Carlos Soldati. Este último acaba de recuperarse de una lesión, pero ya regresó de la mejor manera para dar un rápido salto al Tapatío de Pepe Meléndez.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Correcaminos?

El partido entre Chivas y Correcaminos se llevará adelante el próximo viernes, en el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a las 20:00 horas del Centro de México. De momento, el encuentro de preparación no tiene transmisión confirmada por televisión. En Rebaño Pasión te traeremos todas las acciones del compromiso de forma inmediata.