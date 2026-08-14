El Sansón levantó la voz y de manera respetuosa, cuestionó el liderazgo que está demostrando el Cuate dentro del Guadalajara en un momento tan difícil.

Chivas ha atravesado un momento sumamente complicado en este semestre debido a la falta de gol que registró el plantel durante los primeros partidos del Apertura 2026 y de la Leagues Cup, en donde una leyenda del Rebaño levantó la voz por la falta de liderazgo.

Héctor Reynoso, canterano, capitán y campeón con el Guadalajara admitió abiertamente que considera que a jugadores como Ángel Sepúlveda les ha faltado demostrar más liderazgo dentro del vestidor rojiblanco, en donde recordó la expulsión que protagonizó el Cuate en el primer juego del torneo contra Toluca.

“Yo creo que la gente de experiencia, en este caso a la ofensiva es Ángel Sepúlveda, el referente. El de mayor edad, el de mayor tiempo tiempo en el futbol de Primera División. Y la directiva debe de saber que ese tipo de refuerzos son los que deben de cargar con esa presión en este momento.

“Y con todo respeto, yo no lo veo así con él. Por ejemplo, en el primer partido contra Toluca aquí, me tocó estar en el Estadio y sale expulsado por provocaciones del central y eso también lo siente el delantero para el que estás siendo ejemplo. En esos detalles no te puedes equivocar tú”, dijo el exdefensor rojiblanco en el podcast de las Leyendas del Guadalajara.

Gabriel Milito confía en que terminó la sequía goleadora

“Es verdad que de cara al gol hoy encontramos esos dos goles, pero también es verdad que erramos muchos goles (…) Daba la sensación de que otra vez teníamos el arco cerrado y por suerte pudimos meter dos goles y espero que en el futuro, que esto ya sea una cuestión definitiva. Y al buen juego que el equipo realiza, nos acompañen los resultados y los resultados los consigues anotando goles, no solo jugando bien”, declaró el sudamericano en conferencia de prensa tras triunfo contra Seattle Sounders.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.