La Liga MX confirmó que el Guadalajara usará por primera ocasión su nueva indumentaria que salió a la venta hace unas semanas junto a Nike.

Chivas ya dejó en el pasado el papelón de la Leagues Cup 2026 y ahora se enfocará al cien por ciento en regresar a la Liga MX para retomar las actividades del Apertura 2026 en donde enfrentarán a Santos Laguna, en donde habrá una importante novedad para este compromiso de la jornada 4 del torneo local.

Y es que la Liga MX dio a conocer que el Guadalajara utilizará por primera ocasión su segunda equipación en color blanco para enfrentarse a los Albiverdes que portarán su tradicional indumentaria verde con vivos en blanco.

Durante los seis partidos que ha encarado el chiverío en este semestre con Nike, en todas las ocasiones había utilizado su uniforme de local rojiblanco, por lo que para esta ocasión darán impulso al segundo uniforme con la esperanza de que sea de “buena suerte” para poder registrar un triunfo en el Estadio Corona.

¿Cuánto cuesta el jersey de visitante de Chivas?

Desde que Nike se convirtió en socio comercial del Guadalajara se dio a conocer que saldrían dos versiones de jerseys, la de jugador que tiene un costo de 2 mil 999 pesos, mientras que la de aficionado cuesta mil 999 pesos, en donde no hay diferencia si se trata de la equipación de local o de visita, ambas cuestan lo mismo.

CORTESÍA: CHIVAS

¿Cuáles bajas tiene Chivas para enfrentar a Santos?

El Guadalajara cuenta con un plantel diezmado tras la participación en la Leagues Cup en donde se fueron registrando múltiples lesiones, ya que José Castillo, Daniel Aguirre, Bryan González y Omar Govea resultaron lastimados, en donde hay reportes de que Govea sería el que tendría más probabilidades de volver a la actividad contra los Guerreros.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.