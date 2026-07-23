Chivas tiene serios problemas con Nike debido a que su primera entrega tiene retrasos importantes, según lo informado por diversos periodistas. En redes sociales, Amaury Vergara rompió el silencio debido a que confirmó los problemas que existen con la marca estadounidense, ya que reveló que recién hoy le llegó su playera rojiblanca.

El pasado primero de julio, el Guadalajara confirmó en sus diferentes plataformas la nueva asociación con la marca de la palomita. En su comunicado se especificó que desde el 22 de julio iba a estar a la venta al público. Sin embargo, llegó el día y la nueva piel rojiblanca no estuvo presente en los diferentes locales.

En medio de la espera de los aficionados, House of Heat confirmó en sus redes sociales que la venta general se retrasó hasta el 29 de julio, una semana más de lo previsto. Esta información fue confirmada, sin mencionarla, por Amaury Vergara en sus redes sociales.

Nike y Chivas comenten error con la afición. (Foto: X / @Chivas)

En un video publicado en su cuenta de Instagram mostró que ya tiene la nueva playera del Guadalajara para el Apertura 2026. “¡Ya me llegó! Chulada”, escribió en una de sus historias. A su vez, se lo escucha decir: “Ahí no más. Chulada”.

Abonados de Chivas perjudicados con Nike

Uno de los beneficios que reciben los abonados de Chivas al pagar el año completo es recibir la nueva playera que usará el equipo para cada torneo. Con la llegada de Nike, el club le comunicó que se retrasaba hasta octubre, noviembre y, en algunos casos, febrero del 2026.

“Como parte del proceso de transición de nuestra nueva marca deportiva, la entrega de tu(s) jersey(s) se realizará de forma escalonada. Para ello, la logística se organizó en tres periodos distintos, definidos de acuerdo con la fecha en la que realizaste la selección de tu talle”, le comunicaron a un aficionado.

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Y agregaron: “Queremos informarte que formas parte del tercer periodo, por lo que la entrega de tu jersey será a partir del mes de febrero del 2027. En las próximas semanas, nos pondremos en contacto contigo para informarte la fecha de envío o compartirte las indicaciones correspondientes para su entrega”.