Chivas se alista para enfrentar a FC Juárez tras la derrota ante Toluca. En medio de este contexto, Chiqui Cruz afirmó por qué Javier Mier tiene éxito en Guadalajara.

A pesar de la derrota ante Toluca, es un hecho que Chivas es uno de los grandes candidatos a quedarse con el Apertura 2026. En medio de este contexto, Juan Carlos Cruz, narrador de futbol y exauxiliar técnico de Rafael de la Puente, afirmó que el éxito del Guadalajara se debe al gran trabajo de Javier Mier y Alejandro Manzo al reestructurar las fuerzas básicas rojiblancas.

La estadística señala que tras un año y medio de Gabriel Milito en la dirección técnica del Rebaño Sagrado, las vitrinas mantienen los torneos que dejó Matías Almeyda hasta el 12 de junio de 2018. Sin embargo, el técnico argentino agacha la cabeza con sus jugadores, avanza e ilusiona a una afición que cree que la Minerva está más cerca.

Mientras se espera que la Trece llegue en el Apertura 2026, son varios los especialistas en la materia que comienzan a analizar cómo Chivas con puro jugador mexicano puede dar resultados. Uno de ellos fue Juan Carlos Cruz, narrador en las Estrellas de Estados Unidos, quien afirmó que este buen momento se debe a que Javier Mier y Alejandro Manzo volvieron a reestructurar las fuerzas básicas.

“Por supuesto que (Javier Mier) tiene altísima injerencia en lo que hoy es Chivas, prácticamente volvió a armar el organigrama de Fuerzas Básicas con gente capacitada, que se adaptó a Chivas, tiene alta injerencia en el primer equipo y las contrataciones como la de Romo; todo avalado por Alejandro Manzo … son la dupla detrás de los reflectores”, expresó el exayudante de Rafa Puente en un comentario en la publicación de José María Garrido sobre la clave del éxito del Guadalajara según el Chatón Enríquez.

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Chatón Enríquez habló sobre el éxito de Chivas

Tras un año con Javier Mier y Alejandro Manzo en la directiva del Guadalajara, Chatón Enríquez reveló que la clave del éxito de este proyecto es tener gente local que entienda la idiosincrasia mexicana. “Llegaron un montón de españoles y quisieron poner su sello como en muchos equipos de México, y al final te terminas dando cuenta de que la cultura es diferente, que aquí en México es distinto. Y a un equipo de puros mexicanos tienes que poner gente de local, tienes que capacitar a la gente. Si traes una idea enséñale, pero tienes que meter a gente de casa”, expresó el exjugador formado en Verde Valle en el podcast Los Facheros del Fútbol.

Javier Mier cumplió con refuerzos para Chivas

Javier Mier no solo trajo a Gabriel Milito para darle identidad a Chivas, sino que además incorporó a jugadores de calidad. Para el Apertura 2025 llegaron Bryan González, Richard Ledezma, Diego Campillo y Efraín Álvarez, para el Clausura 2026 arribaron Brian Gutiérrez, Jonathan Pérez y Ángel Sepúlveda, mientras que para el Apertura 2026 ficharon a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. A su vez, todos ellos tienen en común que son aficionados del Guadalajara.