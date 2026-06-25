Mientras todo Chivas ve cómo sus cinco jugadores dan de qué hablar en el Mundial 2026, la directiva sigue de cerca todo lo que sucede en el mercado de pases. Mientras muchos aplauden los fichajes de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, nadie se da cuenta del brutal error que se está por cometer con la salida de Guti a Toluca.

Es un hecho que en los próximos días el Guadalajara estará anunciando la salida de Érick Gutiérrez, quien se perfila a convertirse en jugador de Toluca para el próximo semestre del año. Mientras Amaury Vergara sonríe porque la masa salarial baja, la dirección deportiva comete un error garrafal con esta transacción. Javier Mier y Alejandro Manzo refuerzan a cambio de limosnas a unos Diablos Rojos que será rival directo del conjunto rojiblanco en el Apertura 2026.

Al igual que muchos refuerzos que llegaron de la mano de la gestión española, a Guti le costó mucho marcar la diferencia de entrada con el Rebaño Sagrado. Recién con Fernando Gago en la dirección técnica se vio la calidad de un jugador con el que se tenía a un referente tanto en defensa como en ataque.

No hay dudas que a más de uno nos sorprendió que Gabriel Milito haya decidido cepillar a Érick Gutiérrez porque podía ser una pieza de jerarquía en instancias importantes cuando hubo cinco bajas claves del once titular que fueron al Mundial 2026. Sin embargo, diferentes insiders informaron que la razón se debió a que el futbolista no comprendió que bajo la dirección técnica del entrenador argentino iba a ser suplente.

Erick Gutiérrez cerca de convertirse en jugador de Toluca. (Foto: IMAGO7)

Ante esta postura del técnico argentino, la directiva se comportó como un club serio porque respaldó al DT de su proyecto. Mantuvo a un jugador de élite colgado en fuerzas básicas durante seis meses. La actualidad es un león enjaulado que no ve la hora para volver a tener minutos en un campo de juego y que busca salir del conjunto rojiblanco a como dé lugar para jugar.

Lo que llama bastante la atención es como Javier Mier y Alejandro Manzo, con el afán de bajar la masa salarial, no se den cuenta que van a cometer un enorme error en la transferencia de Guti. El problema no es encontrarle acomodo a un jugador con un alto sueldo, sino que el conflicto pasa porque están por firmar un acuerdo para reforzar a un rival directo para el Apertura 2026 y la Leagues Cup.

Toluca no es como Santos Laguna. Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed fueron bicampeones en el 2025, se acaban de consagrar con la Concachampions 2026 y seguramente van a mantener a gran parte de su plantilla, conformada por mexicanos y extranjeros, para quedarse con los próximos dos torneos.

Érick Gutiérrez se peleó con Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

¿Nadie pensó esta variable? El Guadalajara a cambio de monedas va a estar reforzando a un rival directo con un jugador de jerarquía que lleva seis meses inactivo, pero que a los 31 años puede estar nuevamente en plenitud. A su vez, las dos veces que enfrentó a los dirigidos por Gabriel Milito se impuso con claridad.

Según lo informado por César Huerta, periodista de Diario AS, hay buena relación entre la directiva y el jugador, por lo que quieren cerrar este finiquito de la mejor manera. Sin embargo, Javier Mier y Alejandro Manzo podrían haber dado un golpe en la mesa, como hicieron para fichar a grandes jugadores, para poner un freno a los intereses del jugador y dejar claro que no van a reforzar gratis a un rival directo. ¿O nos estamos olvidando cómo Toluca recuperó a Alexis Vega y a Antonio Briseño con Antonio Mohamed?

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Repito, es entendible que Chivas quiera encontrarle acomodo a Érick Gutiérrez porque la masa salarial del equipo es muy alta, pero no puede ser que la única salida sea esta. Santos Laguna era una opción potable porque el conjunto de Torreón tratará de reconstruirse tras una pésima temporada, mientras que Toluca no para de ganar. Esperemos que de mínima pidan una buena suma o un jugador a cambio. De ser una préstamo o una venta por dos pesos, la pérdida sería mayor a la que se vive con su salario o la devaluación de su carta.

¿Por qué Chivas quiere prestar a Érick Gutiérrez?

Como decíamos al principio, el principal motivo por el que Chivas quiere encontrarle acomodo a Érick Gutiérrez es por su salario. Según lo informado por Alex Ramírez, el mediocampista formado en Pachuca perciba un sueldo de dos millones de pesos al mes. Sin duda es un dineral que solamente clubes como el Guadalajara, Rayados, Toluca, Cruz Azul y Tigres pueden pagar.