Érick Gutiérrez es uno de los cepillados de Gabriel Milito para el Apertura 2026. Tras varios rumores sobre su futuro revelan que el mediocampista jugará en Santos Laguna.

En medio de la pretemporada de Chivas para el Apertura 2026 y la Leagues Cup el mercado de pases sigue abierto para acomodar piezas que no entran en planes para Gabriel Milito. Érick Gutiérrez es uno de ellos y César Merlo confirmó en X que el mediocampista formado en Pachuca finalmente jugará en Santos Laguna.

Fueron varios los insiders del Rebaño Sagrado que confirmaron que hubo un quiebre entre Guti y el técnico argentino cuando regresó de una lesión en el Apertura 2025. Para el Clausura 2026, el mediocampista no solo no fue tenido en cuenta para la pretemporada, sino que además no vio minutos durante más de seis meses.

Sobre el cierre del campeonato Jesús Bernal reveló que Érick Gutiérrez le confirmó que sabía que con Gabriel Milito en la dirección técnica no iba a jugar y que ya trabaja con su agente una salida para el Apertura 2026. En medio de la Copa del Mundo 2026 y los trabajos en Isla Navidad, César Merlo confirmó en redes sociales que jugará en Santos Laguna.

Guti se va de Chivas. (Foto: X / @ClMerlo)

“Erick Gutiérrez se encuentra a un paso de ser nuevo elemento de Santos Laguna, procedente de Chivas de Guadalajara. La operación entre ambas escuadras se está estructurando bajo la modalidad de un préstamo por un año con opción de compra posterior”, reveló el periodista argentino en Súper Deportivo.

Los números de Érick Gutiérrez con Gabriel Milito en Chivas