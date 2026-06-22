Una divertida dinámica compartida por Chivas mostró un costado poco conocido de dos futbolistas que viven realidades muy diferentes en el plantel.

No todo es trabajo durante la pretemporada de Chivas en Barra de Navidad. En las últimas horas, las redes sociales del Guadalajara compartieron una divertida dinámica protagonizada por Hugo Camberos y Gilberto Sepúlveda que rápidamente provocó reacciones entre los aficionados rojiblancos.

En el video, Camberos se acercó al Tiba para contarle un chiste. “¿Sabes cómo hacer que un pan hable?”, le preguntó al defensor. Tras unos segundos de intriga, llegó el remate: “Lo dejas dos o tres días remojando y cuando lo sacas ya está blando”. La ocurrencia provocó una inmediata carcajada de Sepúlveda, mientras que en redes sociales muchos aficionados también reaccionaron al peculiar humor del juvenil.

La secuencia no tardó en hacerse viral entre los seguidores del Guadalajara. Algunos bromearon con la calidad del chiste, otros destacaron la risa contagiosa del Tiba y varios incluso comentaron el hecho de que Camberos tratara de usted a su compañero durante toda la conversación.

Dos presentes muy diferentes en Chivas

Más allá de la anécdota, ambos futbolistas atraviesan momentos distintos dentro del equipo. Hugo Camberos continúa siendo considerado una de las grandes promesas de la cantera rojiblanca y uno de los talentos jóvenes con mayor proyección en el futbol mexicano, aunque todavía busca ganarse más minutos bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Gilberto Sepúlveda, por su parte, enfrenta un panorama diferente. El defensor ha tenido poca participación desde la llegada del entrenador argentino y su nombre ha sido mencionado entre los jugadores que podrían analizar opciones fuera del club si aparece una oferta que conforme a todas las partes durante este mercado de pases.