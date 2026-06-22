El nuevo refuerzo rojiblanco explicó qué observó desde afuera en el equipo de Gabriel Milito y por qué terminó convenciéndose de llegar al Guadalajara.

Jordan Carrillo ya fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Chivas y poco a poco comienza a explicar los motivos que lo llevaron a aceptar el proyecto rojiblanco. Más allá del prestigio de la institución y del sueño que representaba vestir la camiseta del Guadalajara, el mediocampista ofensivo reconoció que hubo un aspecto futbolístico que terminó de convencerlo.

Durante una entrevista con Chivas TV, el exjugador de Santos Laguna y Pumas fue consultado sobre qué había visto en el equipo de Gabriel Milito desde afuera. Su respuesta fue contundente y estuvo relacionada directamente con la identidad que ha comenzado a construir el entrenador argentino.

“La agresividad. Yo creo que eso me llamó mucho la atención. La intensidad de cómo juega el equipo, que nunca paran de correr. Los enfrenté la vez que vine aquí con Pumas y yo creo que fue un partidazo. Eso me llamó mucho la atención, que son muy intensos y no dejan de correr los 90 minutos”, explicó Carrillo.

Las palabras del volante coinciden con una de las principales características que Milito ha intentado instalar desde su llegada al Guadalajara. La presión constante, la intensidad para recuperar la pelota y el protagonismo durante los partidos han sido algunos de los conceptos más repetidos por el cuerpo técnico durante las últimas semanas de trabajo.

¿Qué puede aportar Jordan Carrillo a Chivas?

Ahora, Carrillo buscará aportar sus propias cualidades a esa idea de juego. “Me gusta agarrar la pelota, pedirla, ser agresivo en el ataque y también en lo defensivo. Me gusta mucho encarar y disparar de fuera del área”, señaló el futbolista, quien espera convertirse en una pieza importante dentro del proyecto rojiblanco y ayudar al equipo a pelear por el campeonato en el Apertura 2026.