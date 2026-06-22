El futuro de varios rojiblancos vuelve a estar en el centro de la escena entre el Mundial 2026 y la pretemporada de Chivas.

Mientras la Selección Mexicana ultima detalles para enfrentar a República Checa en su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026, Chivas continúa trabajando en Barra de Navidad bajo las órdenes de Gabriel Milito. Entre el presente de los rojiblancos en el Tri y la preparación rumbo al Apertura 2026, estas son las principales noticias del día en el Guadalajara.

TUDN respalda la continuidad de Raúl Rangel

La portería de México sigue generando debate a pocos días del duelo frente a República Checa. Con el equipo ya clasificado a los dieciseisavos de final y la presencia de Guillermo Ochoa en el plantel, algunos sectores han planteado la posibilidad de darle minutos al histórico guardameta. Sin embargo, en la mesa de análisis de TUDN coincidieron en que Raúl Rangel debe mantenerse como titular. El arquero de Chivas ha respondido con seguridad en sus dos presentaciones mundialistas y para los analistas, merece continuar defendiendo el arco del Tri en la siguiente jornada.

Amaury Vergara habló sobre posibles ventas al extranjero

Los buenos desempeños de varios futbolistas rojiblancos han despertado interés desde Europa. Nombres como Raúl Rangel, Brian Gutiérrez o Armando González han sido vinculados con distintos clubes del exterior, aunque por ahora no existen ofertas formales. Consultado sobre esa posibilidad, Amaury Vergara aseguró que imagina a todos sus jugadores compitiendo en el futbol europeo. “Por supuesto que los veo a todos en Europa, porque además sé que es el máximo sueño de los jugadores. Ya veremos después del Mundial qué pasa, pero mi ilusión es que todos se queden y nos ayuden a ganar el siguiente torneo”, explicó el presidente rojiblanco.

El mensaje de Roberto Alvarado a Chivas

Los recientes fichajes de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo han provocado algunas especulaciones sobre posibles movimientos en la zona ofensiva del Guadalajara. Roberto Alvarado, uno de los futbolistas más importantes del plantel, también ha sido relacionado con intereses del extranjero durante los últimos mercados. Sin embargo, el propio Piojo dejó un mensaje que fue interpretado como una muestra de cariño hacia el club. Después de que Chivas destacara su actuación frente a Corea del Sur, el atacante respondió en redes sociales con una frase que no pasó desapercibida: “Te quiero mucho Chivas, ya te extraño”.

La incógnita alrededor de Gael García Bernal

Uno de los nombres que genera dudas de cara al próximo semestre es el de Gael García Bernal. El canterano regresó tras finalizar su préstamo con León, institución donde tuvo poca participación en el primer equipo y sumó la mayor parte de sus minutos en categorías juveniles. Sin embargo, hasta ahora no ha sido incluido entre los 31 futbolistas que realizan la pretemporada en Barra de Navidad y tampoco existe una postura oficial sobre su futuro. Por el momento, el atacante permanece vinculado al Guadalajara, aunque sigue sin definirse si será considerado para el Tapatío, para el primer equipo o si buscará una nueva salida.