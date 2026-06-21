Memo Ochoa seguiría esperando su oportunidad, ya que Raúl "Tala" Rangel apunta a conservar la titularidad con México.

En TUDN se generó un intenso debate sobre quién debe ser el portero titular de la Selección Mexicana para el partido ante Chequia, correspondiente a la Fecha 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

El tema tomó fuerza debido al buen momento de Raúl “Tala” Rangel y la presencia de un histórico como Memo Ochoa, quien está viviendo su sexta Copa del Mundo y su última como futbolista profesional.

Durante la discusión, Mauricio Ymay planteó directamente la duda sobre si el cuerpo técnico debería mantener al arquero de Chivas como titular o darle minutos a Memo Ochoa como homenaje a su trayectoria.

Uno de los momentos más contundentes del programa llegó cuando Rafael Puente Jr. fue cuestionado sobre qué decisión tomaría para el siguiente encuentro del TRI y sin rodeos, el analista respondió de manera firme: “Yo lo mantendría”, en referencia a Raúl Rangel.

Cabe mencionar que tanto algunos aficionados como analistas o directores técnicos no comparten la posible decisión de Javier Aguirre sobre alinear a Guillermo Ochoa como homenaje.

¿Cuándo es el partido del TRI ante Chequia?

El partido de la Selección Mexicana ante su similar de Chequia, correspondiente a la Fecha 3 de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo se celebrará el miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas, tiempo del centro de nuestro país, y será transmitido por Azteca Deportes, TUDN y ViX.