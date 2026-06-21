Raúl Orvañanos mostró su desacuerdo con la idea de dejar en la banca a Raúl Rangel para el partido ante Chequia.

Raúl Orvañanos, comentarista de FOX, expresó su desacuerdo con la posible decisión deJavier Aguirre de colocar a Guillermo Ochoa como titular en el partido ante Chequia, en lugar de Raúl Tala Rangel.

El tema ha generado debate dentro del entorno de la Selección Mexicana, especialmente por el contexto del sexta Copa del Mundo en la carrera del histórico exportero del América.

Y es que el cuerpo técnico del TRI estaría considerando darle minutos a Memo Ochoa en este encuentro, como parte de un reconocimiento a su trayectoria y su despedida de las Copas del Mundo.

“Otro detallito del Tala Rangel y Ochoa, el Tala hizo un atajadón contra la Selección de Corea del Sur, cuando está agarrando confianza y está ya en su momento no lo puedes quitar, lo tienes que dejar y que siga creciendo”, dijo el comunicador.

Raúl Orvañanos dejó en claro que este tipo de decisiones pueden frenar el desarrollo de un portero que está en ascenso, por lo que sugirió que Rangel debería mantenerse como titular en el siguiente juego de la Selección Mexicana.

¿Cuándo es el partido de México vs. Chequia?

La Selección Mexicana culminará su participación en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo enfrentando a Chequia, en duelo correspondiente a la Jornada 3, que se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, y será transmitido en vivo a través de Azteca Deportes, TUDN y ViX.