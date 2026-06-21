Mientras el TRI tuvo un día de descanso con autorización para salir del CAR, los jugadores de Chivas eligieron continuar en las instalaciones.

La Selección Mexicana vivió una jornada distinta durante su concentración mundialista, luego de que el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre otorgara un permiso especial para romper filas y permitir a los jugadores convivir con sus familias; sin embargo, no todos los futbolistas aprovecharon el descanso.

Álvaro Fidalgo, Armando González y Raúl Rangel fueron los únicos elementos que decidieron permanecer en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), optando por continuar con sus actividades de preparación en lugar de salir junto al resto del plantel.

Cabe mencionar que esta es la segunda ocasión en la que el “Vasco” Aguirre concede un día libre a sus jugadores durante la Copa del Mundo, una medida que busca equilibrar la exigencia competitiva con el bienestar emocional.

En cuanto a lo deportivo, el TRI atraviesa un gran momento tras conseguir dos victorias consecutivas, primero ante Sudáfrica y posteriormente frente a Corea del Sur, resultados que los tiene en la primera posición.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

El siguiente partido de la Selección Mexicana será ante su similar de Chequia, en cotejo correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos, mismo que se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, y será transmitido por Azteca Deportes, TUDN y ViX.