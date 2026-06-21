Una de las piezas clave de Chivas que se encuentra de titular indiscutido en el Mundial 2026 es Roberto Alvarado. En medio de la disputa mundialista, el Piojo dejó claro que quiere quedarse en Verde Valle.

Mientras la Selección Mexicana está disputando el Mundial 2026, el mercado de pases sigue abierto y en Guadalajara se espera que haya bajas para el siguiente torneo. En medio de la Copa del Mundo, Chivas recibe importantes noticias debido a que Roberto Alvarado disipó cualquier tipo de dudas sobre su futuro al señalar que extraña al conjunto rojiblanco.

Mientras muchos esperaban las posibles bajas tras la Copa del Mundo, Javier Mier y Alejandro Manzo se lanzaron sin dudar en busca de dos fichajes brutales para el siguiente campeonato, con el fin de que lleguen y rindan con la playera rojiblanca. Por esta razón, ficharon a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

Ante la llegada de los dos mediocampistas ha surgido un sinfín de rumores sobre el futuro de varios futbolistas rojiblancos, en particular con Roberto Alvarado. La llegada de estos dos refuerzos deja a las claras que el objetivo es levantar el nivel en la posición en la que hasta la jornada 17 pertenecía al Piojo.

Roberto Alvarado no quiere irse de Chivas. (Foto: IMAGO7)

En medio de los rumores sobre su salida, Roberto Alvarado dejó claro su sentir en una publicación que realizó el Guadalajara sobre su partido ante Corea del Sur. “Lo que jugó este hombre no tiene sentido… ¡ROBERTO ALVARADO SIEMPRE EN MI EQUIPO!”, publicó el Guadalajara en Instagram. La respuesta del futbolista rojiblanco no se hizo esperar debido a que escribió: “TQM Chivas, ya te extraño”. Sin dudas, deja a las claras que no quiere irse, de momento, del Rebaño Sagrado.

¿Roberto Alvarado juega en México vs. República Checa?

Con la victoria ante Corea del Sur, México no sólo se aseguró su lugar en los 16avos de Final, sino que además terminó primero en el Grupo A. Por esta razón, se espera que Javier Aguirre realice varios cambios y uno de ellos sería la salida de Roberto Alvarado para que descanse luego de sus dos buenos partidos.