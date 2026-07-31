El poste volvió a impedirle el celebrar un gol al Guadalajara, frustrando a miles de aficionados en el Estadio Cuauhtémoc.

Chivas no se siente inferior a ningún equipo de la Liga MX y en el duelo contra el Puebla la escuadra encabezada por Gabriel Milito demostró su versatilidad para atacar, en donde el poste volvió a jugarle en contra al Rebaño tras un disparo de Roberto Alvarado.

El Piojo recibió el esférico dentro del área camotera, en donde controló y sacó un derechazo que se estrelló dramáticamente en el larguero, ahogando el grito de gol de los aficionados rojiblancos que se dieron cita a en las gradas del Estadio Cuauhtémoc.

Durante el primer tiempo, el Guadalajara estuvo encima de la portería del Puebla, en donde el portero Ricardo Gutiérrez salvó a los camoteros con dos atajadones y posteriormente, un remate de la Hormiga se estrelló en el poste de forma dramática.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Los Ángeles FC por la Leagues Cup 2026?

El Guadalajara visitará la ciudad de Los Ángeles para medirse al conjunto estadounidense este miércoles 5 de agosto en la cancha del BMO Stadium, partido que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.