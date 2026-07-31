Armando González se mantiene sin poder retratarse en el marcador desde el mes de abril, por lo que la suerte le sigue jugando en contra.

Armando González se mantiene con la presión sobre su espalda debido a la seguidilla de partidos sin poder retratarse en el marcador en el Apertura 2026, por lo que desea romper esa mala racha en la visita de Chivas contra Puebla, en donde la suerte le jugó en contra al delantero rojiblanco.

En el arranque del primer tiempo, el Guadalajara golpeó fuerte la puerta de la escuadra de La Franja, en donde la Hormiga se encontró con una jugada clara en donde le ganó la espalda a un defensor camotero, se puso frente a portería y remató de zurda, pero el portero, Ricardo Gutiérrez, logró desviar para que la pelota se estrellara dramáticamente en el poste.

El delantero mexicano no logra retratarse en el marcador desde el 5 de abril del 2026 después de que le anotara un doblete a los Pumas en la cancha del Estadio Akron, fecha desde la que no ha vuelto a anotar ni con el Rebaño ni con la Selección Mexicana, en donde no tuvo muchos minutos en la Copa del Mundo.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Los Ángeles FC por la Leagues Cup 2026?

El Guadalajara visitará la ciudad de Los Ángeles para medirse al conjunto estadounidense este miércoles 5 de agosto en la cancha del BMO Stadium, partido que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.