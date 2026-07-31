El Guadalajara volvió a registrar muchísimos problemas para encontrar el gol contra otro rival que salió a defenderse tras analizar las mecánicas rojiblancas para atacar.

Chivas volvió a dominar de principio a fin a su adversario gracias a la idea futbolística de Gabriel Milito que está muy bien aprendida y entendida por el plantel rojiblanco; sin embargo, ese estilo de juego también ya fue estudiado y analizado por los rivales y Puebla lo demostró en esta jornada 3 del Apertura 2026.

Es cierto, el Guadalajara domina y toca constantemente la puerta de sus adversarios, pero Armando González sigue sin poder romper esa sequía goleadora que evidentemente lo tiene frustrado; sin embargo, sigue demostrando buenos movimientos que confirman que es cuestión de tiempo para que se reencuentre con las redes.

Rivales se defienden mejor contra Chivas

Independientemente del duelo con Toluca en el que se presentó un partido de poder a poder entre las dos instituciones, el Guadalajara ha tenido muchas complicaciones para abrir los cerrojos defensivos que están planteando rivales que en el papel se saben inferiores al Rebaño, ya que contra Bravos se tuvo que definir todo hasta la última jugada y ahora contra Puebla se requirió de una genialidad para poder emparejar el marcador.

Falta contundencia

La principal diferencia que se está viviendo en este Apertura 2026 con respecto a lo mostrado en el Clausura 2026 es el tema de la efectividad frente a la portería rival, ya que el Rebaño sigue siendo una maquinaría para generar ocasiones de peligro en las porterías rivales, pero el semestre anterior el índice de efectividad era muy alto, por lo que fueron una de las mejores ofensivas de la Liga MX.

Bajo nivel futbolístico de varios elementos

Independientemente de que la principal fortaleza de Chivas recae en el trabajo colectivo, de solidaridad y esfuerzo de todos los miembros del equipo, es evidente de que hay futbolistas que les está costando mucho trabajo el retomar el nivel mostrado hace unos meses, entre los que sobresalen Bryan González, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez.

La calificación de cada jugador de Chivas tras empate con Puebla

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Los Ángeles FC por la Leagues Cup 2026?

El Guadalajara visitará la ciudad de Los Ángeles para medirse al conjunto estadounidense este miércoles 5 de agosto en la cancha del BMO Stadium, partido que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.