Los artilleros del Guadalajara están comenzando a despertar en este semestre y comienzan a retratarse entre los mejores artilleros del torneo de Liga MX.

Chivas disputó su partido correspondiente a la jornada 3 del Apertura 2026 visitando al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en donde los delanteros del Guadalajara se reencontraron con el gol y comienzan a escalar peldaños en la tabla de goleo individual de la Liga MX.

Hay que recordar que antes de este compromiso contra La Franja, el único futbolista que había anotado un gol, por parte del Rebaño Sagrado, fue Roberto Alvarado que marcó la diana de la victoria contra los Bravos de Juárez, por lo que se esperaba que los delanteros comenzaran a retratarse en la pizarra.

Ahora, el chiverío tuvo mejor puntería contra el Puebla, encontrando su recompensa nuevamente desde los botines del Piojo, quien se coló entre los mejores romperredes de toda la Liga MX con dos dianas tras tres jornadas.

EN VIVO: Así va la tabla de goleo del Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Los Ángeles FC por la Leagues Cup 2026?

El Guadalajara visitará la ciudad de Los Ángeles para medirse al conjunto estadounidense este miércoles 5 de agosto en la cancha del BMO Stadium, partido que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.