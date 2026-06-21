Gael García Bernal fue uno de los jugadores que salió de Chivas ni bien llegó Gabriel Milito. El canterano regresa a Guadalajara luego de haber estado a préstamo un año en León.

El Guadalajara comenzó con su pretemporada para el Apertura 2026 y la Leagues Cup en Isla Navidad. En medio de los trabajos fuera de la Perla Tapatía, Chivas ya sabe que tendrá un nuevo regreso, ya que Gael García Bernal vuelve luego de haber finalizado su préstamo con León.

A lo largo de su primer año en el Guadalajara, Gabriel Milito se caracterizó por llevar adelante una brutal limpia de aquellos jugadores que no rendían y que generaban grilla en el vestidor. A su vez, se destacó por tener en cuenta a varios jugadores que habían surgido en fuerzas básicas como el caso de Santiago Sandoval.

De cara al Apertura 2026 y la Leagues Cup, Chivas está regresando a sus actividades con un fuerte trabajo de pretemporada en Isla Navidad. Para los trabajos pesados para el siguiente campeonato, el timonel rojiblanco decidió llevar a 10 jugadores de fuerzas básicas junto a los dos nuevos refuerzos para el siguiente campeonato.

En medio de este contexto, Gabriel Milito y el Guadalajara saben muy bien que volverán a contar con Gael García Bernal. El atacante había sido considerado por el técnico argentino ni bien llegó a Verde Valle, pero decidió aceptar el préstamo a León por un año. Tras 12 meses en los Panzas Verdes, el canterano regresa a la Perla Tapatía. Paco Montes, insider de la Fiera, ya había reportado esta el pasado 6 mayo, pero de momento desde el club no se ha informado qué harán con él.

Los números de Gael García Bernal en León

Tras un año de pretemporada, Gael García Bernal sumó solamente cinco minutos en el primer equipo de León en el Apertura 2025. Por otro lado, en la Sub-21 sumó 915 minutos, un gol y dos amonestaciones en 12 partidos.