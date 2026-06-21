El Rebaño Sagrado se entrena en Barra Navidad con una numerosa cantidad de canteranos dispuestos a impresionar al cuerpo técnico.

Las Chivas de Guadalajara comenzaron con los trabajos de pretemporada en Barra Navidad rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado ya está listo para volver a dar pelea y luchar por el título, desafío para el cual Gabriel Milito llamó a 31 futbolistas entre los que se incluyen varios jovenes que tendrán la gran oportunidad de impresionar al cuerpo técnico.

Entre los nombres que trabajan con el primer equipo están Sergio Aguayo, delantero que ya finalizó el torneo jugando para Chivas y con participación en tres de los cuatro juegos de Liguilla, por lo que ya era un elemento recurrente en Liga MX pese a haber iniciado con el Tapatío la primera parte del semestre. Pero hay otros nueve elementos de la Cantera Rojiblanca que no son tan conocidos y estarán a las órdenes de Milito durante una parte fundamental de la temporada.

Sebastián Liceaga

El portero de 19 años es uno de los grandes prospectos que tiene Chivas en Fuerzas Básicas. Debutó siendo muy joven con el Tapatío en la Liga de Expansión, donde fue el titular durante la última temporada. Además, integra las Selecciones Juveniles Mexicanas, a tal punto de ser convocado al último Mundial Sub-20 siendo más joven que la media. En estos momentos, es el tercer portero del Rebaño por detrás de Raúl Rangel y Óscar Whalley.

Robinho Romero

Un año más grande, Ángel Robinho Romero también cuenta con una gran proyección. Con 20 años, ha sido el titular en la Sub-19 y en la Sub-21, donde fue campeón del último torneo. Portero con personalidad y buena salida de balón.

Cristo Navarrete

El último de los porteros jóvenes que trabaja con el primer equipo ante la ausencia de Raúl Rangel. Tiene 19 años, es hijo de Armando Navarrete, ex portero americanista. También integra la Selección Sub-20 de México y viene de ser el titular con el Rebaño en la categoría Sub-21.

Ángel Chávez

El defensor central llegó a Chivas el último mercado, procedente de Necaxa y en intercambio por Raúl Martínez. Con 21 años, Chávez alcanzó a tener participación con el primer equipo en el Clásico Nacional frente al América, donde ingresó para jugar los últimos 7 minutos en lo que fue victoria por 1-0. También vio acción con el Tapatío e integró varias convocatorias.

Yohan Orozco

Una de las grandes novedades, Orozco viene de ser un pilar en la consagración del Sub-21, donde disputó 21 de 22 partidos posibles. Zaguero izquierdo o lateral por ese sector, tiene 19 años y apunta a jugar el próximo Mundial Sub-20.

Carlos Hernández

Otro zaguero central zurdo, aún más contundente desde lo físico -1,90m-. Hernández viene de dar sus primeros pasos con el Tapatío en siete partidos, además de alternar con la Sub-21.

Samir Inda

El joven mediocampista que supo debutar con gol en Liga MX aún no ha vuelto a tener participación con Chivas. El último torneo sumó experiencia como titular con el Tapatío y ahora volverá a tener la oportunidad de impresionar a Milito.

Leonel Calderón

Formado en Xolos de Tijuana, el carrilero izquierdo de 19 años también tuvo un gran rendimiento con la categoría Sub-21 que se alzó con el título. Con pasado como extremo, Calderón se adaptó a la nueva posición y aportó goles.

Hugo Mata

Un jugador que también se metió en las convocatorias del primer equipo durante la Liguilla del Clausura 2026. Mata dio el salto desde la Sub-21, donde era titular y punto alto, además de debutar en un amistoso contra Atlas en Estados Unidos. Es un mediapunta que puede recostarse como extremo o partir como interior.

Jesús Hernández

La gran figura de la última Final Sub-21 contra América, donde anotó dos goles. Había integrado originalmente la plantilla del Tapatío, pero tras la eliminación del Filial reforzó a la Sub-21 y cumplió con creces. Formado en Querétaro, tiene 22 años y también tuvo un breve paso por la cantera del Elche de España.