Las Fuerzas Básicas de Chivas continúan produciendo futbolistas que generan ilusión entre la afición rojiblanca, y uno de los nombres que más ha llamado la atención en los últimos meses es el de Cristo Navarrete. El joven guardameta, hijo del exfutbolista Armando Navarrete, ha destacado tanto en las categorías inferiores del Guadalajara como en las distintas selecciones nacionales juveniles, consolidándose como uno de los proyectos más interesantes de la cantera rojiblanca.

Cristo Navarrete viene de ser Campeón con Chivas Sub-21.

Su más reciente oportunidad para mostrarse llegó con la Selección Mexicana Sub-20 durante su debut en la Revelations Cup, torneo en el que el combinado nacional enfrentó a Japón. Aunque el resultado final fue una derrota por marcador de 3-1 para el Tri, varios de los jugadores que mejor impresión dejaron fueron precisamente elementos formados en Chivas, y Navarrete fue uno de los que más reflectores se llevó gracias a una intervención que evitó que el marcador fuera todavía más abultado.

Cuando la selección japonesa ya amenazaba con conseguir el 4-0, Cristo Navarrete protagonizó una acción de gran calidad al arrebatarle el balón a un atacante que prácticamente ya celebraba la anotación. La jugada exhibió sus reflejos, velocidad de reacción y personalidad bajo presión. Si bien sería exagerado señalarlo como el héroe del encuentro debido al resultado adverso, sí logró evitar una goleada mayor y dejó una muestra clara de sus condiciones bajo los tres palos.

Gracias al talento que ha mostrado desde categorías juveniles y al hecho de que eligió defender los colores de Chivas pese a contar con opciones para desarrollarse en Atlas y América, Cristo Navarrete se ha convertido en uno de los canteranos más seguidos por la afición rojiblanca. Muchos aficionados consideran que tiene las cualidades necesarias para seguir creciendo dentro de la institución y sueñan con verlo defendiendo la portería del primer equipo en los próximos años.

¿Cuál será el próximo rival de los jugadores de Chivas con Selección Sub-20 en la Revelations Cup?

Tras el complicado debut frente a Japón, la Selección Mexicana Sub-20 tendrá una nueva oportunidad para corregir errores y recuperar confianza el próximo 8 de junio, cuando enfrente a Piratas FC dentro de la Revelations Cup. Será una buena ocasión para seguir observando el desempeño de Cristo Navarrete, así como de otros futbolistas rojiblancos que forman parte del combinado nacional, como Santiago Sandoval y Hugo Camberos, quienes continúan acumulando experiencia internacional en una etapa clave para su desarrollo.