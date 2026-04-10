Chivas cuenta con una afición que suele arropar a sus jugadores siempre y cuando demuestren compromiso dentro del terreno de juego, sin importar su origen o historia familiar. En ese sentido, muchos aficionados se sorprendieron al descubrir que uno de los jóvenes canteranos que empieza a llamar la atención tiene un vínculo directo con el América, aunque eso no ha sido impedimento para que ya comience a ganarse el cariño de los seguidores rojiblancos.

Cristo Navarrete ha hecho toda su formación en Chivas.

Se trata de Cristo Navarrete, portero de la categoría Sub-19 de Chivas, quien recientemente también ha tenido minutos en la Sub-21, mostrando un progreso constante en su desarrollo deportivo. El joven arquero ha realizado toda su formación dentro de las Fuerzas Básicas del Guadalajara, institución a la que pertenece desde el Apertura 2021, cuando debutó en la categoría Sub-14 y comenzó su camino dentro del club.

El guardameta de 19 años es hijo de Armando Navarrete, recordado ex portero del Club América, quien además fue canterano del Atlas y defendió los colores de equipos como Atlante, Puebla y Veracruz, además de participar con distintos clubes de la Liga Expansión. Este antecedente familiar ha llamado especialmente la atención entre los aficionados rojiblancos, debido a la histórica rivalidad entre Chivas y el conjunto azulcrema.

A pesar de ese pasado americanista en su familia, Cristo Navarrete ha sido bien recibido por la afición del Guadalajara, que ya comienza a reconocer su esfuerzo y dedicación dentro del club. Prueba de ello ocurrió este jueves en Verde Valle, donde varios seguidores le pidieron autógrafos y fotografías, un gesto que sorprendió al propio arquero, pero que refleja que mientras defienda con entrega los colores rojiblancos, contará con el respaldo de la afición.

Cristo Navarrete ya tuvo oportunidad de irse al Atlas y al América, pero los rechazó para jugar en Chivas

A pesar de su corta edad, el talento de Cristo Navarrete ya ha despertado el interés de otros clubes importantes. Según reveló su propio padre, el joven arquero fue buscado por instituciones como Pachuca, América y Atlas, lo que confirma el potencial que ha mostrado desde sus primeros años como futbolista.

Sin embargo, fue el propio Cristo quien tomó la decisión de mantenerse en Chivas, convencido de que su formación deportiva sería mejor dentro del Guadalajara que en cualquier otro club. Esta elección ha resultado clave para su crecimiento dentro de las Fuerzas Básicas rojiblancas, donde continúa dando pasos firmes en busca de algún día llegar al Primer Equipo.