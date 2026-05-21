Pumas y Cruz Azul empataron en la ida de la Final de la Liguilla. Tras el partido, Efraín Juárez confirmó que la Máquina avanzó a la definición del campeonato por superar a Chivas gracias a las decisiones arbitrales.

Esta noche no fue una más para la Liga MX debido a que Pumas y Cruz Azul disputarán la ida de la Final de la Liguilla del Clausura 2026. En medio de este contexto, Efraín Juárez rompió una lanza por las quejas de la afición de Chivas debido a que confirmó que la Máquina llegó a la definición del campeonato gracias a las ayudas arbitrales.

A lo largo del campeonato el Rebaño Sagrado ha sido perjudicado en varios partidos importantes ante rivales de fuste. Cruz Azul, Toluca, Tigres, Pumas, Atlas, Necaxa y Tijuana se vieron beneficiados en la fase regular cuando enfrentaron al equipo de un Gabriel Milito que siempre prefirió callarse antes de emitir un juicio contra los silbantes.

La previa de la final entre Cruz Azul y Pumas comenzó con polémica porque Efraín Juárez le dijo a Daniel Quintero Huitrón que hizo un gran partido y que esperaba que dirija el partido, motivo por el cual la Máquina protestó para que no esté presente. Tras el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes, Efraín Juárez estalló en conferencia de prensa para señalar que no tenía sentido la queja cuando ellos fueron grandes beneficiados en la Liguilla.

Efraín Juárez afirmó que Chivas fue perjudicado por los árbitro ante Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

“Lo que sí me sorprende es que una institución más grande como Cruz Azul quiera sacar ventaja de estas circunstancias cuando en esta liguilla los que más han sido beneficiados son ellos”, expresó el técnico de los Universitarios.

Y agregó: “No hay que olvidar el penal contra Chivas. No hay que olvidar la mano de Fernández que a mí sí me la marca con América y a él no. Y todavía tienen la osadía de ir a quejarse cuando ellos están aquí por esas circunstancias porque sino estaríamos peleando con Chivas en esta circunstancias”.

Las reclamos de Chivas ante Cruz Azul

En la Semifinal entre Chivas y Cruz Azul la afición rojiblanca no paró de criticar las decisiones arbitrales en la serie. En la ida hubo un planchazo de Ebere contra Diego Campillo y luego un polémico penal cobrado al nigeriano. A su vez, en la vuelta Gonzalo Piovi no paró de golpear y al Toro Fernández no le cobraron un claro penal en el segundo tiempo.