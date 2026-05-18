El futbolista de Chivas reaccionó en redes sociales después de la dolorosa eliminación frente a Cruz Azul.

Ya con la cabeza más fría, José Castillo compartió un mensaje en su cuenta de Instagram sobre la eliminación que sufrió Chivas a manos de Cruz Azul en las Semifinales del Torneo Clausura 2026.

El defensor mexicano afirmó en su publicación que se siente orgulloso de vestir los colores del Club Deportivo Guadalajara, pero antes de ello escribió: “Porque solo habremos fracasado si dejamos de intentarlo”.

Además, el futbolista rojiblanca agradeció el respaldo incondicional de la afición durante la campaña: “Gracias chivahermanos por hacernos vibrar un semestre más y por creer en nosotros hasta el final, son incomparables. Volveremos”.

El mensaje de José Castillo.

Cabe mencionar que José Castillo se convirtió en un elemento importante en el esquema de Gabriel Milito, siendo titular en la mayoría de los compromisos en el Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo inicia Chivas su pretemporada?

Con información de Erick López, el Rebaño Sagrado tiene programado regresar a Verde Valle el lunes 15 de junio, fecha en la que se someterán a las pruebas físicas y médicas de cara al Torneo Apertura 2026.