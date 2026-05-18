Chivas rompió filas luego de haber perdido ante Cruz Azul por la Liguilla. Esta tarde se reunieron en Verde Valle y revelan qué podrían haber hablado.

Esta mañana Chivas se volvió a reunir en Verde Valle luego de haber quedado eliminado en la Liguilla a manos de Cruz Azul. En medio de este contexto, Jesús Bernal reveló en su canal de YouTube que el objetivo de esta reunión era para platicar, informar cuándo es el regreso a las actividades y que si hay un jugador que no entra en planes Gabriel Milito les diría hoy.

Sin dudas la derrota del Rebaño Sagrado ante la Máquina fue un golpe duro porque el conjunto rojiblanco jugaba bien sin sus seleccionados. Las ausencias de Brian Gutiérrez, Luis Romo, Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Armando González no se sintieron tanto salvo en la ida de los cuartos de final ante Tigres.

Tras la eliminación a manos de Cruz Azul en la Semifinal de la Liguilla, Chivas volvió a reunirse en Verde Valle para cerrar filas y luego entrar en un periodo de descanso. En medio de este contexto, Jesús Bernal reveló detalles que podría haberse hablado con Gabriel Milito y Amaury Vergara en las instalaciones del club.

Gabriel Milito cumplió su promesa en Chivas.

“La intención simplemente de reunirse, platicar, cerrar filas y a partir de ahí de lo que va a ser este periodo de descanso. (…) Seguramente si alguien no entra en planes hoy Gabi Milito le va a decir a ese alguien. Habrá jugadores que podrían pedir su salida sin ningún tema entendiendo que no reciben los minutos que desearían”, reportó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

¿Qué jugadores podrían salir de Chivas?

Entre los futbolistas que están cepillados por Gabriel Milito y que seguramente buscarán acomodo se encuentran Érick Gutiérrez, Eduardo García y Leonardo Sepúlveda. A ellos se les podría agregar Miguel Tapias y Gilberto Sepúlveda quienes han sido tercera, cuarta o quinta opción para el técnico argentino.