El mexicano recordó la reunión secreta que cambió su carrera y cómo pasó de jugar FIFA con ellos a compartir vestidor con las figuras del Manchester United.

A 15 años de haber conquistado su primera Premier League con el Manchester United, Chicharito Hernández recordó por primera vez cómo se gestó su transferencia desde Chivas y reveló detalles desconocidos de la negociación que sin duda alguna cambió su carrera. En un video publicado en su canal de YouTube, el delantero mexicano contó que todo comenzó en medio de una lesión y una reunión secreta organizada por su padre en Guadalajara.

Según relató, tras un partido con Puebla en el Estadio Jalisco, notó una actitud extraña en sus padres, especialmente en su mamá, que intentaba mantener la calma mientras él estaba preocupado por su estado físico y la posibilidad de perderse el Mundial de Sudáfrica 2010. Minutos después, su padre le entregó una tarjeta con el escudo del Manchester United y el nombre de Jim Lawlor, jefe de scouting del club inglés. “Mi mamá me dijo: ‘Ese club te quiere’. Y ahí me cayó el veinte”, recordó emocionado.

Más tarde, Chicharito acompañó a su padre a una oficina donde tuvo la primera reunión con Lawlor. Allí, el emisario del United le explicó que el club quería ficharlo, aunque le pidió absoluta discreción para evitar que otros equipos se involucraran en la negociación. “Si, yo te doy mi palabra de que nadie lo va a saber y que quiero jugar en el Manchester United, no va a haber otro club en el cual yo quiera jugar”, contó Chicharito que respondió aquella noche.

El ex delantero de Chivas también reveló que ni siquiera cumplía todavía con todos los requisitos para jugar en la Premier League y que el club debía gestionar permisos especiales antes de negociar oficialmente con Jorge Vergara. Además, recordó el impacto que le generó escuchar por primera vez el nombre de Sir Alex Ferguson dentro de las conversaciones. “Jim me dijo: ‘Así es como pensamos Sir Alex y yo’. Ahí dije: ‘Wow, Sir Alex’”, relató.

Ya instalado en Inglaterra, Chicharito aseguró que una de las sensaciones más surrealistas de su carrera fue compartir vestidor con futbolistas a los que pocos meses antes veía únicamente en videojuegos. “Hace cinco meses yo jugaba FIFA con ellos en mi casa y después ya estaba entrenando con Wayne Rooney, Ryan Giggs y Rio Ferdinand. ¿Cómo explico eso?”, expresó.

La gran clave fue la confidencialidad

Finalmente, Chicharito destacó que una de las claves para que el pase pudiera concretarse fue el silencio que mantuvo toda su familia durante meses. “No nos ganó la fama ni el dinero. Mantuvimos nuestra palabra”, afirmó Chicharito, quien terminó convirtiéndose en uno de los pocos futbolistas mexicanos en dar el salto directo desde la liga local a uno de los clubes más grandes del mundo.