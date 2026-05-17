Mateo Chávez anotó con el AZ Alkmaar y dio un paso importante en su sueño de llegar al Mundial 2026 con México.

El AZ Alkmaar puso fin a su participación en la Eredivisie con un empate frente al NAC Breda, resultado suficiente para sellar su clasificación a la Europa League.

Además, el encuentro quedó marcado por el primer gol exjugador del Club Deportivo Guadalajara, Mateo Chávez, en el futbol europeo.

AZ Alkmaar empató a tres goles en su último encuentro de la temporada para culminar en la séptima posición en la tabla general, por ello amarraron su boleto a la Europa League.

¿Cómo fue el gol de Mateo Chávez?

Cabe mencionar que el momento más sobresaliente del compromiso fue la aparición del mexicano Mateo Chávez, quien firmó el segundo tanto del AZ Alkmaar tras una gran pared con Sven Mijnans, que lo dejó frente al arco con un preciso pase filtrado.

El exjugador de Chivas impactó el balón con un potente zurdazo que dejó sin posibilidades al guardameta; incluso, la fuerza del disparo provocó que la portería se levantara ligeramente tras la anotación.