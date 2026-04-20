Las Chivas de Guadalajara disfrutan la experiencia de estar en lo más alto del Clausura 2026, muy cerca de coronarse como líder absoluto de la fase regular. El Rebaño Sagrado goleó de manera contundente al Puebla por 5-0 y ahora cerrará el certamen con sus enfrentamientos ante Necaxa y Tijuana. Además, surgen nuevos rumores de mercado mientras Mateo Chávez se consagra en Países Bajos y el Bofo Bautista ignora a Emilio Azcárraga.

Interés del Sporting de Lisboa por Armando González

El futuro de Armando González comienza a tomar dimensión internacional luego de que Sporting de Lisboa lo colocara en su radar para la temporada 2026-2027. De acuerdo con 365Scores, el club portugués estaría dispuesto a negociar la cláusula de rescisión del delantero de Chivas, la cual ronda los 15 millones de dólares (más de 260 millones de pesos mexicanos). Por ahora no hay oferta formal, pero el interés ya marca un posible salto europeo para el canterano rojiblanco.

Bofo Bautista ignoró a Emilio Azcárraga en partido de leyendas

Adolfo Bautista volvió a ser tendencia tras un gesto que no pasó desapercibido en el amistoso de leyendas entre México y Brasil en el Estadio Banorte. En un video difundido por Récord, se observa cómo el exjugador de Chivas camina a pocos metros de Emilio Azcárraga Jean, quien se encontraba en la zona del túnel, pero evita cualquier tipo de interacción: en lugar de saludarlo, el “Bofo” toma su celular y esquiva el contacto visual, en una escena que rápidamente encendió las redes sociales.

Mateo Chávez campeón con AZ Alkmaar y su conexión con Chivas

Mateo Chávez se consagró campeón de la Copa de los Países Bajos con el AZ Alkmaar tras el contundente 5-1 en la final, pero su festejo dejó un mensaje especial hacia Chivas. El defensor explicó que el título en Europa le generó una sensación particular, incluso comparándola con lo que habría significado ganar con el Guadalajara: “me dio como este fomo, como si yo hubiera sido campeón con Chivas”, señaló, dejando en evidencia que, pese a su presente en el extranjero, mantiene un fuerte vínculo emocional con el club que lo formó.

Chivas podría jugar la Liguilla en el Estadio Akron

En medio de la incertidumbre por el control de sedes mundialistas por parte de la FIFA, surgió una versión que cambia el panorama para Chivas de cara a la Liguilla. Durante la transmisión de TUDN del partido entre América y Toluca por la Jornada 15 del Clausura 2026, se mencionó que ni el Guadalajara ni el conjunto azulcrema tendrían que abandonar sus estadios, lo que abriría la puerta para que el Estadio Akron sea utilizado en la fase final. Aun así, la decisión definitiva sigue pendiente de confirmación oficial.