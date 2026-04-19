La Fase Regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX llegó a su fin este domingo con el partido entre la Jaiba Brava y Club Atlético Morelia, por lo que el Tapatío ya tiene rival en los Cuartos de Final.

Después de 15 fechas disputadas, el equipo de José Meléndez terminó en la séptima posición de la tabla general con 20 unidades, producto de seis victorias, dos empates y seis derrotas.

Así que, el rival del conjunto rojiblanca en los Cuartos de Final será Cancún FC, quien culminó en segundo lugar tras sumar 25 puntos, consecuencia de siete triunfos, cuatro igualadas y tres descalabros.

Cabe mencionar que el Tapatío se presentará a la Liguilla en un mal momento futbolístico, pues perdió sus últimos partidos de la Fase Regular, ante Mineros de Zacatecas, Irapuato y Dorados de Sinaloa.

Así quedaron los enfrentamientos de los Cuartos de Final