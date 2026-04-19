Contrario a lo que se había señalado en semanas recientes, el Club Deportivo Guadalajarapodría mantenerse en el Estadio Akron durante la Liguilla del Torneo Clausura 2026, ya que FIFA otorgaría un permiso especial.

En un principio, FIFA habría solicitado disponer de las 16 sedes un mes antes de la Copa del Mundo, motivo por el cual Chivas contemplaba disputar la Fiesta Grande en el Estadio Jalisco, casa de los Rojinegros del Atlas.

La información surgió durante la transmisión del partido entre América y Toluca, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026, donde los comentaristas de TUDN señalaron que ninguno de los dos equipos más ganadores de la Liga MX saldría de su estadio, aunque falta esperar la decisión definitiva de la FIFA.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado ya tiene asegurado su boleto a la Liguilla al ubicarse en la primera posición de la tabla general con 34 unidades, producto de 11 victorias, un empate y tres descalabros.

Chivas jugaría la Liguilla en el Estadio Akron.

¿Quién sería el rival de Chivas en Cuartos de Final?

A falta de que se lleve a cabo el encuentro entre Santos Laguna y Atlas, el rival del Club Deportivo Guadalajara sería en estos momentos Tigres tras colocarse en la octava posición con 21 puntos, consecuencia de seis triunfos, tres igualadas y seis derrotas.