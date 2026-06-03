Chivas llevó adelante un enorme Clausura 2026 y en la Liguilla compitió sin sus seleccionados. Óscar Whalley fue una de las figuras y reveló que se le rompió parte de su eliminación ante Cruz Azul.

Uno de los futbolistas destacados en la Liguilla ante la ausencia de jugadores por la ridícula convocatoria de la Selección Mexicana fue Óscar Whalley, quien brilló con sus actuaciones ante Tigres y Cruz Azul. 18 días después de la eliminación a manos del equipo de Joel Huiqui, el portero rojiblanco confesó que se le rompió el corazón tras no poder avanzar a la Final del Clausura 2026.

El estreno bajo presión de Whalley en la portería del Guadalajara fue ante Tigres y dejó más dudas que certezas ya que recibió tres goles en los que pudo hacer algo más para que no cayeran. Desde la vuelta por los Cuartos de Final, el guardameta se colocó como un gran baluarte para mantener el cero ante los auriazules. A su vez, a la Máquina los mantuvo a raya para evitar que consigan la clasificación a la definición del campeonato en el Estadio Jalisco.

A más de dos semanas de la eliminación de Chivas a manos de Cruz Azul, Óscar Whalley mantuvo diálogos con Diario AS en el que señaló que Gabriel Milito y sus compañeros le dieron toda la confianza en la portería rojiblanca y afirmó que se le rompió el corazón por lograr la 13 en el Clausura 2026.

Óscar Whalley afirmó que sintió el respaldo de sus compañeros. (Foto: IMAGO7)

“Hablé mucho con el club, con Gaby (Milito), incluso con mis compañeros. Sentía mucha confianza de todas partes y creo que por eso se me pudo dar una buena Liguilla. En los dos partidos de liga también me fue bien, pero me sentí muy respaldado en todo momento por cada uno de mis compañeros, cada uno de los integrantes del cuerpo técnico, de la dirección deportiva, de todo el mundo“, declaró.

Y agregó: “Se me rompió un pedacito de corazón ahí, en ese pitido final“. No hay que olvidarse que tras la eliminación ante Cruz Azul, Diego Campillo fue uno de los primeros en ir a consolar al portero y pidió aplausos a la afición para sus compañeros por la actuación que llevó adelante.

Los números de Óscar Whalley en el Clausura 2026