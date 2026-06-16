El guardameta del Guadalajara no quiere seguir siendo suplente y dio una declaración con dedicatoria para el entrenador rojiblanco y el propio Tala.

Uno de los jugadores que dejó mejores impresiones entre los aficionados de Chivas en la Liguilla del Clausura 2026 fue el portero Óscar Whalley, quien tuvo varias intervenciones cruciales para que el Rebaño estuviera cerca de avanzar a la Final del futbol mexicano.

Es por es que ahora que probó las mieles de la titularidad, el cancerbero mexicoespañol no esté dispuesto a regresar a la banca, por lo que en pleno día de regreso a los entrenamientos lanzó un mensaje para Gabriel Milito y Raúl Rangel, advirtiendo que quiere demostrar que puede ser el titular.

“Lo único que sé es que yo voy a seguir como siempre, trabajando, ayudando a todo lo que pueda desde donde sea, ya sea que me toque jugar o no.

“Trabajar como el que más para ponerle las cosas difíciles la profe y demostrarle que quiero estar ahí, que puedo estar ahí“, declaró el guardameta a Chivas TV.

Raúl Rangel tendría posibilidades de emigrar a Europa

Aunque no dio nombres, el Tala advirtió hace unas semanas que su agente le confirmó que hubo clubes interesados y que preguntaron sobre un posible fichaje, pese a que no se habría lanzado todavía ninguna oferta para las oficinas de Chivas.

“Tengo entendido por parte de mi agente que sí ha habido preguntas, sí ha habido acercamientos, pero no un interés real. Simplemente preguntaron y es lo único que me dijo.

“Trato de estar enfocado en lo mío, sin volverme loco y sin hacerme películas de que si ya me voy o si no me voy. Quiero vivir el presente, hoy estoy aquí y lo que venga mañana lo tomaré tal cual, como venga”, declaró el cancerbero en entrevista con Azteca Deportes.